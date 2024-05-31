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≡ Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49299
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 18:35
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Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОСИ «Центр-парк». Объединение просило отменить решение городского суда, который указал выдать группе предпринимателей пульты от шлагбаумов.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
611
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 01.06.24 - 14:01
#30
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Людям в парк надо, в центр. Прекрасно понимаю людей. Ну оставь ты машину дома, приедь на автобусе, и дорогу разгрузишь, и не надо искать место парковки...
Но нет же, у нас же дорогие любимые ж.пы, как они будут мучаться на сиденьях общественного транспорта... Хотя можно и такси заказать, если натура не жлобская...
И хотелось бы уже вводить разделение движения по четным и нечетным дням для каждого автолюбителя. Есть машина получай свой день - четный или нечетный и соответственно цифру номера. Причем на постоянной основе, купил вторую машину, получаешь такую же четность, чтобы не было искушения иметь две машины разной четности...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 14:36
#31
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Цитата:
maxsaf:
меня двор больше по размеру всего вашего двора,

Ну хорошо что с Украины сбежал туда, полный холодильник и все дела.
Мы не имеем такой возможности, бежать, наш дом тут и какой он по размеру, не вам заокеанцам судить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 14:38
#32
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Цитата:
mks2703:
нас во дворе так машины летом забиваются, что Скорая не может проехать.

Она не то что ждет минуту шлагбаум, да, она у нас, когда был этот беспредел, вообще не могла заезжать, почему то об этом СМИ молчат, когда дежурят у нашего шлагбаума сутками, отлавливая Скорую.
Да да, сутками они сидят около цветочного магазина с камерами..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9897
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 15:45
#33
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Цитата:
mks2703:
И хотелось бы уже вводить разделение движения по четным и нечетным дням для каждого автолюбителя. Есть машина получай свой день - четный или нечетный и соответственно цифру номера. Причем на постоянной основе, купил вторую машину, получаешь такую же четность, чтобы не было искушения иметь две машины разной четности...

С удовольствием читаю ваши комментарии,умеете вы настроение поднять :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 01.06.2024 - 16:46]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23296
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 20:21
#34
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Цитата:
111:
СМИ молчат, когда дежурят у нашего шлагбаума сутками, отлавливая Скорую. Да да, сутками они сидят около цветочного магазина с камерами..

А прикинь, сфоткают, как скорая не смогла к тебе на вызов приехать, как тебя на носилках через шлагбаум перекидывают, а мимо проходит один из бизнесменов, и не может открыть для тебя, потому что вы им ключи не дали. Это будет репортаж года :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.06.2024 - 21:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 21:25
#35
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Цитата:
maxsaf:
мимо проходит один из бизнесменов, и не может открыть для тебя,

У них ключи есть, еще раз говорю, им выдавали
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15944
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 21:47
#36
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Странная тяжба

Жильцов бесит что предприниматели разгружаются во дворе и доставка во двор заезжает за заказом это действительно не правильно
При этом жильцы решили не давать ключи предпринимателям что тоже как-то тупо

А как предпринимателю самому заезжать во двор где у него бизнес? Почему он не имеет право машину во дворе ставить там где работает?
Предприниматель такой же владелец недвижки

Меня например бесит что во дворе у нас постоянно молодежь на мопедах тусуется это местные
Но а что теперь установить шлагбаум и не давать им ключи от въезда?

Весь спор надо переквалифицировать в дело против предпринимателей кто пользуется двором как своей рабочей площадкой
Разгружается там
Парковку для доставщиков устраивает итд
Но ключи не давать им не имеете право
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15944
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 21:53
#37
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, в каком веке вы до этого додумаетесь.

Уехал в Канаду где все придумано западными юристами и теперь понтуется что у нас совок отсталый))
У нас совок как ты любишь же
Никаких эвакуаторов
Дворы открыты
Ходи где хочешь
Вот когда у нас колличество дол***ов будет больше чем адекватных, как у вас случилось тогда и у нас начнут закручивать гайки и юридические тонкости подводить))
То нельзя
Это нельзя
Тут не стой
Сюда не ходи
Тут не гуляй
Это не ешь
Итд))Цитата:
maxsaf:
В цивилизованных странах это давно решено цивилизованным способом - парковки зарезервированы

Это в цивилизованных странах
А ты тут причем?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15944
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 21:57
#38
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Цитата:
ACROS:
Живя тут мы не до чего не додумаемся

Так и он ни о чем не додумался
Приехал на все готовое
На вековые законы и правила
И теперь понты колотит что он цивилизованный
А по сути он такой же араб или индус котрый в шоке от драконовских методов запада)
Сразу штраф и эвакуатор
Воду после 11 вечера смыл в доме сразу полиция приедет))

И они ещё это цивлизованностью называют а не бредом и штрафастаном
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 21:59
#39
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Цитата:
abaika95:
Но ключи не давать им не имеете право

Ключи у них есть, просто спор был за то, чтоб раздали ключи вмем курьерам и гостям разрешили ставить.
Потому суд сказал, кстати второй уже, что только собственникам, не бизнесу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 22:02
#40
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Цитата:
maxsaf:
Это будет репортаж года

У нас есть одно СМИ такое, которое дежурит на стоянке по ночам и снимает как Скорая будет и сколько секунд, которые быстро, не вытаскивает, вот недавно было 63 секунды, выложило в инстаграмме, я даже подписался на то издание
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 22:06
#41
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Вот незадача, сейчас Скорая заехала со сторонуюы Стекляшки, а те, которые вставляют заглушки, глушат сигнал специально, со стороны цветочного.
Блин, неудача..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 22:09
#42
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Обычно тут находятся их два авто, сейчас что то нет..
Наверно шпионят за другими

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 22:12
#43
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Когда глушилку включают, к шлагбауму надо подходить прям рядом, сигнал ловит, с пяти метров нет, потому ночью не каждый выходит, потому говорим Скорым, заезжайте со стороны стекляшки и Байтурсынова, где нет шлагбаума
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 22:14
#44
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Вот так и живем, они нам тычут палки, мы огрызаемся.
Они не захотели из принципа, когда прокуратура и акимат начали им выдавать разрешение проезда на Альфараби.
Сказали нас и так кончат..
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