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vofkakst:

георгиевская лента имеет уже не ту значимость

Коммунисты белые и пушистые? Никого так не расстреливали?Сразу вспоминается момент их тихого ДонаОт чего главный герой романа Мелихов изначально выступивший за красных ушел к белым? Кто помнит? Правильно именно из за расправы над казакамиКогда комиссар подтелков со своей сворой рубил офицеровМелихов на казне Подтелкова именно это ему и припомнил"Помнишь как офицеров резал? Ни одному тебе казацкие шкуры дубить!"Так что в той истории все хорошиГородской парк победы стоит на кладбище куда во время боёв за город свозили трупы убитых на улицахТам и белые и красные лежатВот там и надо делать мемориал примиренияА стена расстрела именно как показательный мемориалНезнаю стоя рядом с ней когда нас школьников водили на экскурсии что не слишком мы развлекалисьДырки от пуль и понимание что это отверстия которые прошли через людей и попали в стену вызывали у нас жуткие мысли что ты стоишь возле места где 100 лет назад убили десятки человекЦитата:А она что-то значила? Ее как символ победы внедрили в 2004 году кремлевские политтехнологи взамен красного бантаЧё они там историю то не чтят?