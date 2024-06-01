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Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49299
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 10:39
Просто поражает своей духовной глухотой активно реализуемая областным управлением культуры идея реконструкции Исторического сквера, территории, прилегающей к особому памятнику - «Стене расстрела».
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m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 611
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 10:39
Сейчас легко внуки и правнуки отказываются от памяти своих дедов и прадедов. Такое впечатление, что к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 173
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 12:05
Цитата:
mks2703:Я в этом сколько раз убеждалась - как будто вредительство намеренное ! Помните в фильме " Утомлённые солнцем " герой Меньшикова работал якобы на советскую власть, а сам подло уничтожал преданных ей людей ? Вот так теперь и выглядят иногда реформы в спорте, образовании, городской застройке, языковых стравливаниях людей и мн.др.Так обидно !
к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...
к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 779
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 12:38
Эти бараны с лёгкостью, одним росчерком пера позволили переименовать улицу Павших борцов в честь (малоизвестного) академика.
георгиевская лента имеет уже не ту значимость
А вы говорите про память...
георгиевская лента имеет уже не ту значимость
А вы говорите про память...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1379
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 13:20
Кто забывает свою историю, тот обречён на её повторение.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38488
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 14:42
Да, коммунистическая партия фашистов многих истребила, сколько казахов тогда вырезали и заморили голодом, это да, это надо помнить..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15941
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 15:21
Коммунисты белые и пушистые? Никого так не расстреливали?
Сразу вспоминается момент их тихого Дона
От чего главный герой романа Мелихов изначально выступивший за красных ушел к белым? Кто помнит? Правильно именно из за расправы над казаками
Когда комиссар подтелков со своей сворой рубил офицеров
Мелихов на казне Подтелкова именно это ему и припомнил
"Помнишь как офицеров резал? Ни одному тебе казацкие шкуры дубить!"
Так что в той истории все хороши
Городской парк победы стоит на кладбище куда во время боёв за город свозили трупы убитых на улицах
Там и белые и красные лежат
Вот там и надо делать мемориал примирения
А стена расстрела именно как показательный мемориал
Незнаю стоя рядом с ней когда нас школьников водили на экскурсии что не слишком мы развлекались
Дырки от пуль и понимание что это отверстия которые прошли через людей и попали в стену вызывали у нас жуткие мысли что ты стоишь возле места где 100 лет назад убили десятки человек
Цитата:
А она что-то значила? Ее как символ победы внедрили в 2004 году кремлевские политтехнологи взамен красного банта
Чё они там историю то не чтят?
Сразу вспоминается момент их тихого Дона
От чего главный герой романа Мелихов изначально выступивший за красных ушел к белым? Кто помнит? Правильно именно из за расправы над казаками
Когда комиссар подтелков со своей сворой рубил офицеров
Мелихов на казне Подтелкова именно это ему и припомнил
"Помнишь как офицеров резал? Ни одному тебе казацкие шкуры дубить!"
Так что в той истории все хороши
Городской парк победы стоит на кладбище куда во время боёв за город свозили трупы убитых на улицах
Там и белые и красные лежат
Вот там и надо делать мемориал примирения
А стена расстрела именно как показательный мемориал
Незнаю стоя рядом с ней когда нас школьников водили на экскурсии что не слишком мы развлекались
Дырки от пуль и понимание что это отверстия которые прошли через людей и попали в стену вызывали у нас жуткие мысли что ты стоишь возле места где 100 лет назад убили десятки человек
Цитата:
vofkakst:
георгиевская лента имеет уже не ту значимость
георгиевская лента имеет уже не ту значимость
А она что-то значила? Ее как символ победы внедрили в 2004 году кремлевские политтехнологи взамен красного банта
Чё они там историю то не чтят?
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 15:42
Спасибо, Галина, что остались неравнодушны к истории Костаная и привлекли внимание общественности к планам, "активно реализуемым областным управлением культуры"...
Ишь ты, какие активисты нашлись, "борцы" за правду истории, "хранители"!
А по факту стремятся превратить с помощью " реконструции" историческое место скорби по погибшим кустанайцам в коммерческий объект
В центре все подходящие места для бизнеса давно уже захвачены ловкачами Можно только потеснить оставшиеся некоммерческие...
А некоторым заодно распилить выделенный на "реконструкцию" бюджет
Дай таким волю, через какое-то время под предлогом деколонизации, декоммунизации, десоветикации и тому подобного, вообще снесут "Стену расстрела"
Ишь ты, какие активисты нашлись, "борцы" за правду истории, "хранители"!
А по факту стремятся превратить с помощью " реконструции" историческое место скорби по погибшим кустанайцам в коммерческий объект
В центре все подходящие места для бизнеса давно уже захвачены ловкачами Можно только потеснить оставшиеся некоммерческие...
А некоторым заодно распилить выделенный на "реконструкцию" бюджет
Дай таким волю, через какое-то время под предлогом деколонизации, декоммунизации, десоветикации и тому подобного, вообще снесут "Стену расстрела"
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 17:12
Цитата:
К чему вопрос?
Автор в статье где-то это утверждала? Или тебе захотелось "блеснуть" цитатой из "Тихого Дона"?
Гражданская потому и называется "гражданской", что идёт война граждан внутри одной страны, граждан с различными убеждениями и стремлением их реализовать: белых, красных, зелёных, монархистов, коммунистов, меньшевиков, большевиков...
И всё, что тогда происходило, потомки имеют право знать, и никакие декоммунизации и т.д. не должны этому мешать
abaika95:
Коммунисты белые и пушистые? Никого так не расстреливали?
Коммунисты белые и пушистые? Никого так не расстреливали?
К чему вопрос?
Автор в статье где-то это утверждала? Или тебе захотелось "блеснуть" цитатой из "Тихого Дона"?
Гражданская потому и называется "гражданской", что идёт война граждан внутри одной страны, граждан с различными убеждениями и стремлением их реализовать: белых, красных, зелёных, монархистов, коммунистов, меньшевиков, большевиков...
И всё, что тогда происходило, потомки имеют право знать, и никакие декоммунизации и т.д. не должны этому мешать
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38488
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 18:46
Вчера была дата геноцида голодомора казахов, автор на столько не хочет говорить о наших миллионах, которые уничтожила эта советская власть, а говорит о каких то белогвардейцах, которых так же уничтожали террористы под руководством террориста Ленина.
Автору плевать на наш народ?
Автору плевать на наш народ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 99
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 19:18
Всё верно в статье..На бывшем кладбище /ныне Парк Победы, у стены стадиона / расположены братская могила расстрелянных , сейчас стыдливо /убрав надпись/ это просто две длинных клумбы.. Вот так и уходит память.. В комментариях сразу вылезли жертвы современного образования, всё у них смешалось /голодомор, геноцид казахов, белые и красные, клятые коммуняки и прочее/.. Националистическим душком как то сразу потянуло,а ведь историю надо знать и почитать ,а не клеить с ходу ярлыки. Ведь части полка полковника Сахарова в апреле 1919 года устроили в Кустанае конкретный геноцид , по воспоминаниям погибло несколько тысяч ЖИТЕЛЕЙ города, трупы лежали по всем улицам. Их свозили в район кладбища и захоронили в братской могиле. Надо исходить из того, что погибшие /об этом и речь в статье/ -это наши предки и надо чтить их память.
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 19:20
Цитата:
Цитата:
И правда, почему это она не наговорила-написала в статье о костанайской Стене расстрела местного краеведческого музея о 7 миллионах зарезанных советской властью казахах, о которых ты втискиваешь свой бред везде, и к месту, и не к месту?
Обвини её ещё в сепаратизме, любви к Путину, z-патриотизму...
Перемножь дату своего рождения на курс доллара - это поможет успокоиться.
111:
автор на столько не хочет говорить о наших миллионах, которые уничтожила эта советская власть,
автор на столько не хочет говорить о наших миллионах, которые уничтожила эта советская власть,
Цитата:
111:
Автору плевать на наш народ?
Автору плевать на наш народ?
И правда, почему это она не наговорила-написала в статье о костанайской Стене расстрела местного краеведческого музея о 7 миллионах зарезанных советской властью казахах, о которых ты втискиваешь свой бред везде, и к месту, и не к месту?
Обвини её ещё в сепаратизме, любви к Путину, z-патриотизму...
Перемножь дату своего рождения на курс доллара - это поможет успокоиться.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 611
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 19:37
Цитата:
Не самый удачный пример. Если бы вы вспомнили как топили баржи с офицерами, то куда ни шло... Но казаков никто не любил, ни в царской России, ни тем более в большевистской. Казаки были опричниками при царе, с удовольствием подавляли волнения пролетариата, крестьянства, особенно любили устраивать жидовские погромы. Именно поэтому их ненавидели, а при Советской власти мало жалели. Командный состав Красной Армии состоял в основном из евреев, нац.меньшинств и пролетариата, которые на дух не переносили казачество...
Ну и белая гвардия, устраивала террор похлеще большевиков...
Неплохо бы помнить зверства казачества по отношению к мирному казахскому населению в годы Гражданской...
abaika95:
Правильно именно из за расправы над казаками
Правильно именно из за расправы над казаками
Не самый удачный пример. Если бы вы вспомнили как топили баржи с офицерами, то куда ни шло... Но казаков никто не любил, ни в царской России, ни тем более в большевистской. Казаки были опричниками при царе, с удовольствием подавляли волнения пролетариата, крестьянства, особенно любили устраивать жидовские погромы. Именно поэтому их ненавидели, а при Советской власти мало жалели. Командный состав Красной Армии состоял в основном из евреев, нац.меньшинств и пролетариата, которые на дух не переносили казачество...
Ну и белая гвардия, устраивала террор похлеще большевиков...
Неплохо бы помнить зверства казачества по отношению к мирному казахскому населению в годы Гражданской...
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