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≡ "Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях волонтерских будней рассказали сотрудники костанайского ОФ "Прометей"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49299
"Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях волонтерских будней рассказали сотрудники костанайского ОФ "Прометей"
Отправлено: 01.06.24 - 13:43
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Кроме агрессивных бабушек, волонтеры фонда сталкиваются и с мошенниками. Желающие поживиться на чужом милосердии звонят в «Прометей» и рассказывают выдуманные слезливые истории. Истории разные, концовка одна: «Скиньте денег на карту».
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
611
Re: "Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях...
Отправлено: 01.06.24 - 13:43
#1
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Вот меня такой вопрос интересует. По улицам ходят юные волонтеры, детишки в массе своей, со стеклянными коробочками - деньги собирают. Всё время хочется дать деньги, но не делаю этого из-за подозрений...
Кто-нить их проверяет? Они точно этим детишкам больным собирают, или работают на какого-то Карабаса...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6906
Re: "Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях...
Отправлено: 01.06.24 - 18:59
#2
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В одно время я тоже ударился в благотворительность. Признаюсь, люди того времени (20 лет назад) были щедры и в стеклянные кубы собирались почти десять тысяч в день. В месяц с двух точек почти пол ляма. Однако, меня развели и я очень глупо лишился из этих денег триста тысяч,благодаря алексею ал-ину (об этом я уже много раз писал),остальные раскидал к зооволонтерам и больше не буду этим заниматься,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38488
Re: "Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях...
Отправлено: 01.06.24 - 19:08
#3
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Цитата:
mks2703:
детишки в массе своей, со стеклянными коробочками - деньги собирают

Они и с детей бабло стреляют, не знаю, законно ли это..
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