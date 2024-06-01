Re: "Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях...

Отправлено: - 18:59

В одно время я тоже ударился в благотворительность. Признаюсь, люди того времени (20 лет назад) были щедры и в стеклянные кубы собирались почти десять тысяч в день. В месяц с двух точек почти пол ляма. Однако, меня развели и я очень глупо лишился из этих денег триста тысяч,благодаря алексею ал-ину (об этом я уже много раз писал),остальные раскидал к зооволонтерам и больше не буду этим заниматься,