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"Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях волонтерских будней рассказали сотрудники костанайского ОФ "Прометей"
"Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях волонтерских будней рассказали сотрудники костанайского ОФ "Прометей"
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