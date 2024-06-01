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≡ А теперь сделаем их с мясом! Новая версия пирожков-завертышей. Надо обязательно приготовить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49299
А теперь сделаем их с мясом! Новая версия пирожков-завертышей. Надо обязательно приготовить
Отправлено: 01.06.24 - 18:32
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Блюдо-экспромт. Получилось потому, что одному из наших кулинаров - Ксении - до боли захотелось беляшей. А время позднее, дрожжевого теста, не то что сам уже не сделаешь, но и не купишь. Но охота пуще неволи. Ксения придумала вариант. И такой, что вполне можно его тиражировать.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
173
Re: А теперь сделаем их с мясом! Новая версия...
Отправлено: 01.06.24 - 18:32
#1
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Самый цимес - сок -то убежал! Жалко.
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