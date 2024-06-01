Отправлено: - 18:32

Блюдо-экспромт. Получилось потому, что одному из наших кулинаров - Ксении - до боли захотелось беляшей. А время позднее, дрожжевого теста, не то что сам уже не сделаешь, но и не купишь. Но охота пуще неволи. Ксения придумала вариант. И такой, что вполне можно его тиражировать.