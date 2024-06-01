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≡ Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49299
Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 17:38
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В их числе две трассы в Костанайской области. В целом сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог за 2023 год составила 31,9 млрд тенге. За первый квартал 2024 года сумма сборов составила 7,2 млрд тенге, привели данные в нацкомпании.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
594
Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 17:38
#1
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да дорога Костанай-Троицк не должна быть платной. Я в течении года около Карабалыка дважды пробивал колесо. Именно из за дороги, а вернее из за ям и буераков. Как еще можно за нее платить? мародеры.
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