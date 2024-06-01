Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане

Отправлено: - 17:38

да дорога Костанай-Троицк не должна быть платной. Я в течении года около Карабалыка дважды пробивал колесо. Именно из за дороги, а вернее из за ям и буераков. Как еще можно за нее платить? мародеры.