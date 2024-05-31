Отправлено: - 14:38

mks2703:

нас во дворе так машины летом забиваются, что Скорая не может проехать.

Цитата:Она не то что ждет минуту шлагбаум, да, она у нас, когда был этот беспредел, вообще не могла заезжать, почему то об этом СМИ молчат, когда дежурят у нашего шлагбаума сутками, отлавливая Скорую.Да да, сутками они сидят около цветочного магазина с камерами..