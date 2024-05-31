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≡ Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49296
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 18:35
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Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОСИ «Центр-парк». Объединение просило отменить решение городского суда, который указал выдать группе предпринимателей пульты от шлагбаумов.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
610
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 01.06.24 - 14:01
#30
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Людям в парк надо, в центр. Прекрасно понимаю людей. Ну оставь ты машину дома, приедь на автобусе, и дорогу разгрузишь, и не надо искать место парковки...
Но нет же, у нас же дорогие любимые ж.пы, как они будут мучаться на сиденьях общественного транспорта... Хотя можно и такси заказать, если натура не жлобская...
И хотелось бы уже вводить разделение движения по четным и нечетным дням для каждого автолюбителя. Есть машина получай свой день - четный или нечетный и соответственно цифру номера. Причем на постоянной основе, купил вторую машину, получаешь такую же четность, чтобы не было искушения иметь две машины разной четности...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38486
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 14:36
#31
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Цитата:
maxsaf:
меня двор больше по размеру всего вашего двора,

Ну хорошо что с Украины сбежал туда, полный холодильник и все дела.
Мы не имеем такой возможности, бежать, наш дом тут и какой он по размеру, не вам заокеанцам судить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38486
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 14:38
#32
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Цитата:
mks2703:
нас во дворе так машины летом забиваются, что Скорая не может проехать.

Она не то что ждет минуту шлагбаум, да, она у нас, когда был этот беспредел, вообще не могла заезжать, почему то об этом СМИ молчат, когда дежурят у нашего шлагбаума сутками, отлавливая Скорую.
Да да, сутками они сидят около цветочного магазина с камерами..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9897
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 15:45
#33
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Цитата:
mks2703:
И хотелось бы уже вводить разделение движения по четным и нечетным дням для каждого автолюбителя. Есть машина получай свой день - четный или нечетный и соответственно цифру номера. Причем на постоянной основе, купил вторую машину, получаешь такую же четность, чтобы не было искушения иметь две машины разной четности...

С удовольствием читаю ваши комментарии,умеете вы настроение поднять :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 01.06.2024 - 16:46]
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