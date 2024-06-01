Re: "Бабушка осыпала нас проклятиями" - О сложностях...

Отправлено: - 13:43

Вот меня такой вопрос интересует. По улицам ходят юные волонтеры, детишки в массе своей, со стеклянными коробочками - деньги собирают. Всё время хочется дать деньги, но не делаю этого из-за подозрений...

Кто-нить их проверяет? Они точно этим детишкам больным собирают, или работают на какого-то Карабаса...