Отправлено: - 12:05

mks2703:

к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...

Цитата:Я в этом сколько раз убеждалась - как будто вредительство намеренное ! Помните в фильме " Утомлённые солнцем " герой Меньшикова работал якобы на советскую власть, а сам подло уничтожал преданных ей людей ? Вот так теперь и выглядят иногда реформы в спорте, образовании, городской застройке, языковых стравливаниях людей и мн.др.Так обидно !