Отправлено: - 19:55

Располагается в корпусе областной детской больницы по ул. Л. Беды. Там функционировало отделение реабилитации для детей от 3 до 18 лет, а теперь на специализированную помощь могут рассчитывать и малыши от 3 месяцев до 3 лет.