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≡ Центр реабилитации для маленьких детей с врожденными заболеваниями открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49296
Центр реабилитации для маленьких детей с врожденными заболеваниями открыли в Костанае
Отправлено: 31.05.24 - 19:55
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Располагается в корпусе областной детской больницы по ул. Л. Беды. Там функционировало отделение реабилитации для детей от 3 до 18 лет, а теперь на специализированную помощь могут рассчитывать и малыши от 3 месяцев до 3 лет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Re: Центр реабилитации для маленьких детей с врожденными...
Отправлено: 31.05.24 - 19:55
#1
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Почему только сейчас?
Государство выходит делало преступление, не сделав такие центры сразу, хотя десятки миллиардов ойро впихнули в какой то город в степи?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
608
Re: Центр реабилитации для маленьких детей с врожденными...
Отправлено: 01.06.24 - 10:43
#2
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Цитата:
111:
Почему только сейчас?


Власть же поменялась. Новый Казахстан. Не всё же одной столице, пора и в регионах вводить особые улучшения...
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