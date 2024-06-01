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≡ Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49296
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 10:39
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Просто поражает своей духовной глухотой активно реализуемая областным управлением культуры идея реконструкции Исторического сквера, территории, прилегающей к особому памятнику - «Стене расстрела».
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
608
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 10:39
#1
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Сейчас легко внуки и правнуки отказываются от памяти своих дедов и прадедов. Такое впечатление, что к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
172
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 12:05
#2
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Цитата:
mks2703:
к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...
Я в этом сколько раз убеждалась - как будто вредительство намеренное ! Помните в фильме " Утомлённые солнцем " герой Меньшикова работал якобы на советскую власть, а сам подло уничтожал преданных ей людей ? Вот так теперь и выглядят иногда реформы в спорте, образовании, городской застройке, языковых стравливаниях людей и мн.др.Так обидно !
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
779
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 12:38
#3
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Эти бараны с лёгкостью, одним росчерком пера позволили переименовать улицу Павших борцов в честь (малоизвестного) академика.
георгиевская лента имеет уже не ту значимость
А вы говорите про память...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1379
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 13:20
#4
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Кто забывает свою историю, тот обречён на её повторение.
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