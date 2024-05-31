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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 02:30
#6676
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Цитата:
maxsaf:
они чё, представляли угрозу моим родным в Луганске

Ой как вас патриотов тут то торкнуло..
Ну..
Конечно представляют.
Ты же за то, чтобы разрушить все украинские города в пух и прах, как вот сейчас рушат Волчанск и Харьков, значит украинцы вам представляют какую то там опасность..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 02:32
#6677
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Цитата:
Гога:
Пусть удалят -

Почему ты, когда обращаешься ко мне, вечно истеришь, чтоб тебя я удалял?
Я делать этого не могу, потому просто сам отвяжись.
Это возможно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 02:37
#6678
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Ладно, очередная новость.
Оказывается патриоты Путина начали внедряться через интернет к одиноким русским женщинам и пользуясь тем, что у тех спились или погибли на войне мужики, спят теперь с диктофонами в их постелях и записывают все разговоры!
Вот это пипец..
Мужики, русские разведчики, которые выявляют врагов России, врагов русских!


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 03:51
#6679
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Цитата:
111:
Конечно представляют.

Больше не будут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 14:09
#6680
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Герой России, пошел воевать и попутно изнасиловал и задушил русскую девушку 17ти лет.
Там в России армия состоит только из таких, то есть нормальных всех перебили?


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 15:16
#6681
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Анонс)) Еду на электричке, на поклоную гору в Москве. На выстовку подбитой техники Хочу посмотреть, по фотать леопард, абрамсы, и другой натрвский металлолом который русские и племяшь Марика сожгли на сво.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3188
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 15:34
#6682
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В Казахстане, в ресторане на людях и запретив персоналу что либо предпринимать - один министр убил свою жену!!!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 17:03
#6683
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Пожалуй сразу насыплю соль на рану местным нацпатам которые в казахстане срывали знамя победы. Стоит в парке победы легендарный т-34 с надписью от рабочих с Казахстана.

[Исправлено: Vit, 01.06.2024 - 09:37]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 17:03
#6684
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 18:13
#6685
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Цитата:
Vit:
надписью от рабочих с Казахстана.

112 - от Марика :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 20:06
#6686
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Цитата:
Vit:

Ты живешь прошлым?
Прошлого нет.
И тогда на этих танках были наши деды, а не как сейчас, насильники и убийцы детей.
Ты таких восхваляешь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.06.24 - 08:43
#6687
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Вот он знаменитый абрамс
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.06.24 - 08:46
#6688
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А это вот подарок от Шольца. Урок для России, нельзя дружить с Германией.
Леопард
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.06.24 - 08:47
#6689
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А тут в бмп сгорели наёмники из Англии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.06.24 - 08:50
#6690
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Чисто украинский современный танк. Т-64бв.
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Страница 446 из 447«1...444445446447»
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