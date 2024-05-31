maxsaf: они чё, представляли угрозу моим родным в Луганске
Ой как вас патриотов тут то торкнуло.. Ну.. Конечно представляют. Ты же за то, чтобы разрушить все украинские города в пух и прах, как вот сейчас рушат Волчанск и Харьков, значит украинцы вам представляют какую то там опасность..
Ладно, очередная новость. Оказывается патриоты Путина начали внедряться через интернет к одиноким русским женщинам и пользуясь тем, что у тех спились или погибли на войне мужики, спят теперь с диктофонами в их постелях и записывают все разговоры! Вот это пипец.. Мужики, русские разведчики, которые выявляют врагов России, врагов русских!
Анонс)) Еду на электричке, на поклоную гору в Москве. На выстовку подбитой техники Хочу посмотреть, по фотать леопард, абрамсы, и другой натрвский металлолом который русские и племяшь Марика сожгли на сво.
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