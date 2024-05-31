Отправлено: - 02:30

maxsaf:

они чё, представляли угрозу моим родным в Луганске

Цитата:Ой как вас патриотов тут то торкнуло..Ну..Конечно представляют.Ты же за то, чтобы разрушить все украинские города в пух и прах, как вот сейчас рушат Волчанск и Харьков, значит украинцы вам представляют какую то там опасность..