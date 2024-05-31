Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49293
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 18:35
Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОСИ «Центр-парк». Объединение просило отменить решение городского суда, который указал выдать группе предпринимателей пульты от шлагбаумов.
Читать новость
Читать новость
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 19:58
Цитата:
У нас головняк это конечно крутые студенты с соседнего универа, и такие де крутые и не редко полупьяные посетители парка и ресторанов вокруг.
Их тысячи буквально.
Предприниматели то по сути так себе, но с ними нужно говорить, чтоб не пускали сотни своих клиентов сюда во двор.
mks2703:
А то превратили двор в бесплатную стоянку.
А то превратили двор в бесплатную стоянку.
У нас головняк это конечно крутые студенты с соседнего универа, и такие де крутые и не редко полупьяные посетители парка и ресторанов вокруг.
Их тысячи буквально.
Предприниматели то по сути так себе, но с ними нужно говорить, чтоб не пускали сотни своих клиентов сюда во двор.
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 31.05.24 - 20:02
Цитата:
Ну ёмаё... Шахматный клуб... Ставят у нас машину и потом с торбой идут за пиццой...
111:
У тебя что за двор то?
У тебя что за двор то?
Ну ёмаё... Шахматный клуб... Ставят у нас машину и потом с торбой идут за пиццой...
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 31.05.24 - 20:08
Ну и нафига это ОСИ, если оно не имеет прав? Я понимаю, если предпринимателю дали ключ, и он раз в день завез продукты (товар). Одного раза в день достаточно. У нас кафешка раз в день завозит, а то и через день. А если эти предприниматели начнут всех блатных и разносчиков запускать, то понятно там движ будет круглые сутки, действительно нафига тогда шлагбаум...
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:08
Цитата:
Да ты че?
Ты мой сосед?
Двор Атриума?
Это не то что пипец, у вас это полный птстец..
Да пусть простят меня модераторы..
mks2703:
Шахматный клуб.
Шахматный клуб.
Да ты че?
Ты мой сосед?
Двор Атриума?
Это не то что пипец, у вас это полный птстец..
Да пусть простят меня модераторы..
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:09
Цитата:
Что то по закону через двор огромными газелями возить ящик кока-колы незаконно, сам найди жто.
mks2703:
он раз в день завез продукты (товар). Одного раза в день достато
он раз в день завез продукты (товар). Одного раза в день достато
Что то по закону через двор огромными газелями возить ящик кока-колы незаконно, сам найди жто.
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:11
Цитата:
Когда было ПКСК, было много хуже, с ОСИ по другому все, только надо этим заниматься, если всем по крен, то тогда лучше ПКСК, и голова не болит, всем все пох..
mks2703:
Ну и нафига это ОСИ, если оно не имеет прав?
Ну и нафига это ОСИ, если оно не имеет прав?
Когда было ПКСК, было много хуже, с ОСИ по другому все, только надо этим заниматься, если всем по крен, то тогда лучше ПКСК, и голова не болит, всем все пох..
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 31.05.24 - 20:21
Цитата:
Не знаю. Скоро сезон отдыха начнется - ваще пип-ц будет. Так по выходным более менее свободно, а когда потеплеет, лето, всё туши свет. Начнут приезжать семьи с детишками, поставят у нас машину (парковка же бесплатная) и уйдут на целый день в парк...
Еще через наш двор любят на Тарана выезжать.
Вот думаем знак пробить "Движение запрещено". Не знаю получится нет?
111:
Не знаю. Скоро сезон отдыха начнется - ваще пип-ц будет. Так по выходным более менее свободно, а когда потеплеет, лето, всё туши свет. Начнут приезжать семьи с детишками, поставят у нас машину (парковка же бесплатная) и уйдут на целый день в парк...
Еще через наш двор любят на Тарана выезжать.
Вот думаем знак пробить "Движение запрещено". Не знаю получится нет?
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:38
Цитата:
Цитата:
Кто то тут брешет на каждом шагу, не думая головой вообще.
111:
Разговор один собственник, один ключ.
Разговор один собственник, один ключ.
Цитата:
111:
Вообще два авто, два ключа.
Вообще два авто, два ключа.
Кто то тут брешет на каждом шагу, не думая головой вообще.
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:41
Цитата:
В цивилизованных странах это давно решено цивилизованным способом - парковки зарезервированы под конкретные номера машин. Или под конкретную группу автомобилей, например одной компании. Нарушителей увозит эвакуатор. (Нарушителей практически нет) Интересно, в каком веке вы до этого додумаетесь.
mks2703:
Скоро сезон отдыха начнется - ваще пип-ц будет. Так по выходным более менее свободно, а когда потеплеет, лето, всё туши свет. Начнут приезжать семьи с детишками, поставят у нас машину (парковка же бесплатная) и уйдут на целый день в парк...
Скоро сезон отдыха начнется - ваще пип-ц будет. Так по выходным более менее свободно, а когда потеплеет, лето, всё туши свет. Начнут приезжать семьи с детишками, поставят у нас машину (парковка же бесплатная) и уйдут на целый день в парк...
В цивилизованных странах это давно решено цивилизованным способом - парковки зарезервированы под конкретные номера машин. Или под конкретную группу автомобилей, например одной компании. Нарушителей увозит эвакуатор. (Нарушителей практически нет) Интересно, в каком веке вы до этого додумаетесь.
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:45
Цитата:
У меня двор больше по размеру всего вашего двора, пользуюсь единолично, никого не спрашиваю
111:
У тебя хата в Канаде, имеешь право спрашивать у своих янки, не у меня.
У тебя хата в Канаде, имеешь право спрашивать у своих янки, не у меня.
У меня двор больше по размеру всего вашего двора, пользуюсь единолично, никого не спрашиваю
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:48
Цитата:
С тобой вообще не возможно о чем то говорить адекватно, ты даже разницы не знаешь между "обязанностью" и "правом", поэтому и мелешь чё попало
Если кто-то что-то не обязан - это не значит, что он не имеет на это право.
111:
На хранение авто тут никто ставить не обязан.
На хранение авто тут никто ставить не обязан.
С тобой вообще не возможно о чем то говорить адекватно, ты даже разницы не знаешь между "обязанностью" и "правом", поэтому и мелешь чё попало
Если кто-то что-то не обязан - это не значит, что он не имеет на это право.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать