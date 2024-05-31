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≡ Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49293
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 18:35
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Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОСИ «Центр-парк». Объединение просило отменить решение городского суда, который указал выдать группе предпринимателей пульты от шлагбаумов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 19:58
#15
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Цитата:
mks2703:
А то превратили двор в бесплатную стоянку.

У нас головняк это конечно крутые студенты с соседнего универа, и такие де крутые и не редко полупьяные посетители парка и ресторанов вокруг.
Их тысячи буквально.
Предприниматели то по сути так себе, но с ними нужно говорить, чтоб не пускали сотни своих клиентов сюда во двор.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
604
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 31.05.24 - 20:02
#16
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Цитата:
111:
У тебя что за двор то?


Ну ёмаё... Шахматный клуб... Ставят у нас машину и потом с торбой идут за пиццой...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
604
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 31.05.24 - 20:08
#17
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Ну и нафига это ОСИ, если оно не имеет прав? Я понимаю, если предпринимателю дали ключ, и он раз в день завез продукты (товар). Одного раза в день достаточно. У нас кафешка раз в день завозит, а то и через день. А если эти предприниматели начнут всех блатных и разносчиков запускать, то понятно там движ будет круглые сутки, действительно нафига тогда шлагбаум...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:08
#18
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Цитата:
mks2703:
Шахматный клуб.

Да ты че?
Ты мой сосед?
Двор Атриума?
Это не то что пипец, у вас это полный птстец..
Да пусть простят меня модераторы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:09
#19
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Цитата:
mks2703:
он раз в день завез продукты (товар). Одного раза в день достато

Что то по закону через двор огромными газелями возить ящик кока-колы незаконно, сам найди жто.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38483
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:11
#20
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Цитата:
mks2703:
Ну и нафига это ОСИ, если оно не имеет прав?

Когда было ПКСК, было много хуже, с ОСИ по другому все, только надо этим заниматься, если всем по крен, то тогда лучше ПКСК, и голова не болит, всем все пох..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
604
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 31.05.24 - 20:21
#21
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Цитата:
111:


Не знаю. Скоро сезон отдыха начнется - ваще пип-ц будет. Так по выходным более менее свободно, а когда потеплеет, лето, всё туши свет. Начнут приезжать семьи с детишками, поставят у нас машину (парковка же бесплатная) и уйдут на целый день в парк...
Еще через наш двор любят на Тарана выезжать.
Вот думаем знак пробить "Движение запрещено". Не знаю получится нет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23294
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:38
#22
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Цитата:
111:
Разговор один собственник, один ключ.

Цитата:
111:
Вообще два авто, два ключа.

Кто то тут брешет на каждом шагу, не думая головой вообще. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23294
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:41
#23
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Цитата:
mks2703:
Скоро сезон отдыха начнется - ваще пип-ц будет. Так по выходным более менее свободно, а когда потеплеет, лето, всё туши свет. Начнут приезжать семьи с детишками, поставят у нас машину (парковка же бесплатная) и уйдут на целый день в парк...

В цивилизованных странах это давно решено цивилизованным способом - парковки зарезервированы под конкретные номера машин. Или под конкретную группу автомобилей, например одной компании. Нарушителей увозит эвакуатор. (Нарушителей практически нет) Интересно, в каком веке вы до этого додумаетесь.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23294
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:45
#24
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Цитата:
111:
У тебя хата в Канаде, имеешь право спрашивать у своих янки, не у меня.

У меня двор больше по размеру всего вашего двора, пользуюсь единолично, никого не спрашиваю :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23294
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 20:48
#25
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Цитата:
111:
На хранение авто тут никто ставить не обязан.

С тобой вообще не возможно о чем то говорить адекватно, ты даже разницы не знаешь между "обязанностью" и "правом", поэтому и мелешь чё попало :lol:
Если кто-то что-то не обязан - это не значит, что он не имеет на это право. ;-)
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