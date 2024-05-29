НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49290
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 10:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности. Но в Казахстане эта практика не прижилась. Общественники просят принять закон, регулирующий фудшеринг
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
597
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 19:18
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем. Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями. Это для меня как стать опущенным..


Угораю с вас. Вас послушать такой сумбур, столько всего намешано. Как будто пишет не определившийся человек, с такими же детскими обидками, как и Добринцофф...
У всех кто-то умирает, но только вы тут выпячиваете наружу... Зачем? Для большей убедительности?
У вас сейчас в жизни хорошо? Вы тут неоднократно хвастались. Именно это я и имел ввиду. У других может быть не так хорошо. Не надо никого осуждать.
По поводу стать опущенным... Вот эти детские понты по пустяшному поводу, спрячьте куда-нить подальше. Я 100 % уверен, что вы ели просрочку. Раньше её вам подсовывали незаметно, и вы не замечали. Сейчас с этим построже.
Да ваще о чем речь идет. Товар еще не просрочен, дата только подходит. А вы тут хай вай разводите на пустом месте, как будто это касается лично вас. Людей со свиньями пытаетесь сравнить, не слишком ли много на себя берете? Пусть по вашему люди недоедают, так что ли?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10351
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:36
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я один без родителей остался в 9 лет

----Ну ещё поплачься здесь, все , тебя , сиротинушку , пожалеют
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10351
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:39
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки,

--Только ты потом от этих слов не отказывайся :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10351
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:43
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
не слишком ли много на себя берете?

---Этот ? Вы правильно заметили ----слишком много . Но он же дока во всем .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38471
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:44
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Я 100 % уверен, что вы ели просрочку. Рань

Но как собаке, мне ее не бросали.
Я добывал себе питание сам, а не за счет подачек.
Хотя бы надо иметь в этом мужскую честь
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38471
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:46
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Людей со свиньями пытаетесь сравнить, не слишком ли много на себя берете?

Не я сравнивал людей со свиньями, их сравнил этот депутат, который решил что какие то люди будут принимать его объедки со стола и продукты, которые он выкидывает заплесневелые.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10351
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:52
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я добывал себе питание сам,

---то есть ***воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки***?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38471
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 20:27
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
то есть ***воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки***?

Лучше украсть, чем встать на колени перед кем то, и вилять хвостом за объедки от депутата.
Согласен, там и красная икра и черная возможно, и хлеб белый, но отса.., ой, отлизывать никому за это не собираюсь.
Нельзя себя опускать до такой степени, как требуют этого наши миллиардеры депутаты.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9893
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 20:48
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Как будто пишет не определившийся человек, с такими же детскими обидками, как и Добринцофф

Я то здесь причём это всё больше к ваи подходит.
Цитата:
mks2703: ВЫ уже начали доставать меня.

Что это как не детские обиды?

:lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9893
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 20:52
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Два разных человека. Один не ходит в супермаркеты. Другой не ходит в маленькие магазинчики...

Один человек,у меня нечто среднее между двумя этми форматами.
Можно взять корзинку пройти и самому выбрать необходимые продукты и овощи фрукты,а на кассе вам также выдадут чек с полным перечнем покупок , ценой и общей суммой.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1288
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 23:08
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем. Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями. Это для меня как стать опущенным..

....не был ты бомжём брешешь у нас в ПЧСТРе был центральная бомжеконтора и все были на учёте мы выдавали пайки но тебя почему то не разу не видел....не настоящий ты бывший БОМЖ геть....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38471
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 31.05.24 - 02:40
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
выдавали пайки но тебя

Я уже же сказал, что для меня принимать чьи то объедки и просроченные товары, сродни опущению, то есть потери всего, после этого надо только вешаться.
Потому ты меня там, где я мог бы быть по твоей натуре, ты меня не видел среди вас всех.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1288
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 31.05.24 - 17:37
#57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я уже же сказал, что для меня принимать чьи то объедки и просроченные товары, сродни опущению, то есть потери всего, после этого надо только вешаться. Потому ты меня там, где я мог бы быть по твоей натуре, ты меня не видел среди вас всех.

....там раздавали гуманитарку от красного креста и полумесяца но никак просрочка вся гуманитарка бала от наших западных друзеей ....я тебя никак не мог видить так как ты не малоимущим был,просто вешаешь себе ярлык обиженного хочешь им быть то буть обиженным.....
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS