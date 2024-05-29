Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49290
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 10:54
Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности. Но в Казахстане эта практика не прижилась. Общественники просят принять закон, регулирующий фудшеринг
Читать новость
Читать новость
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 597
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 19:18
Цитата:
Угораю с вас. Вас послушать такой сумбур, столько всего намешано. Как будто пишет не определившийся человек, с такими же детскими обидками, как и Добринцофф...
У всех кто-то умирает, но только вы тут выпячиваете наружу... Зачем? Для большей убедительности?
У вас сейчас в жизни хорошо? Вы тут неоднократно хвастались. Именно это я и имел ввиду. У других может быть не так хорошо. Не надо никого осуждать.
По поводу стать опущенным... Вот эти детские понты по пустяшному поводу, спрячьте куда-нить подальше. Я 100 % уверен, что вы ели просрочку. Раньше её вам подсовывали незаметно, и вы не замечали. Сейчас с этим построже.
Да ваще о чем речь идет. Товар еще не просрочен, дата только подходит. А вы тут хай вай разводите на пустом месте, как будто это касается лично вас. Людей со свиньями пытаетесь сравнить, не слишком ли много на себя берете? Пусть по вашему люди недоедают, так что ли?
111:
Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем. Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями. Это для меня как стать опущенным..
Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем. Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями. Это для меня как стать опущенным..
Угораю с вас. Вас послушать такой сумбур, столько всего намешано. Как будто пишет не определившийся человек, с такими же детскими обидками, как и Добринцофф...
У всех кто-то умирает, но только вы тут выпячиваете наружу... Зачем? Для большей убедительности?
У вас сейчас в жизни хорошо? Вы тут неоднократно хвастались. Именно это я и имел ввиду. У других может быть не так хорошо. Не надо никого осуждать.
По поводу стать опущенным... Вот эти детские понты по пустяшному поводу, спрячьте куда-нить подальше. Я 100 % уверен, что вы ели просрочку. Раньше её вам подсовывали незаметно, и вы не замечали. Сейчас с этим построже.
Да ваще о чем речь идет. Товар еще не просрочен, дата только подходит. А вы тут хай вай разводите на пустом месте, как будто это касается лично вас. Людей со свиньями пытаетесь сравнить, не слишком ли много на себя берете? Пусть по вашему люди недоедают, так что ли?
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:36
Цитата:
----Ну ещё поплачься здесь, все , тебя , сиротинушку , пожалеют
111:
Я один без родителей остался в 9 лет
Я один без родителей остался в 9 лет
----Ну ещё поплачься здесь, все , тебя , сиротинушку , пожалеют
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:39
Цитата:
--Только ты потом от этих слов не отказывайся
111:
воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки,
воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки,
--Только ты потом от этих слов не отказывайся
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:43
Цитата:
---Этот ? Вы правильно заметили ----слишком много . Но он же дока во всем .
mks2703:
не слишком ли много на себя берете?
не слишком ли много на себя берете?
---Этот ? Вы правильно заметили ----слишком много . Но он же дока во всем .
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:44
Цитата:
Но как собаке, мне ее не бросали.
Я добывал себе питание сам, а не за счет подачек.
Хотя бы надо иметь в этом мужскую честь
mks2703:
Я 100 % уверен, что вы ели просрочку. Рань
Я 100 % уверен, что вы ели просрочку. Рань
Но как собаке, мне ее не бросали.
Я добывал себе питание сам, а не за счет подачек.
Хотя бы надо иметь в этом мужскую честь
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:46
Цитата:
Не я сравнивал людей со свиньями, их сравнил этот депутат, который решил что какие то люди будут принимать его объедки со стола и продукты, которые он выкидывает заплесневелые.
mks2703:
Людей со свиньями пытаетесь сравнить, не слишком ли много на себя берете?
Людей со свиньями пытаетесь сравнить, не слишком ли много на себя берете?
Не я сравнивал людей со свиньями, их сравнил этот депутат, который решил что какие то люди будут принимать его объедки со стола и продукты, которые он выкидывает заплесневелые.
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 19:52
Цитата:
---то есть ***воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки***?
111:
Я добывал себе питание сам,
Я добывал себе питание сам,
---то есть ***воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки***?
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 20:27
Цитата:
Лучше украсть, чем встать на колени перед кем то, и вилять хвостом за объедки от депутата.
Согласен, там и красная икра и черная возможно, и хлеб белый, но отса.., ой, отлизывать никому за это не собираюсь.
Нельзя себя опускать до такой степени, как требуют этого наши миллиардеры депутаты.
Гога:
то есть ***воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки***?
то есть ***воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки***?
Лучше украсть, чем встать на колени перед кем то, и вилять хвостом за объедки от депутата.
Согласен, там и красная икра и черная возможно, и хлеб белый, но отса.., ой, отлизывать никому за это не собираюсь.
Нельзя себя опускать до такой степени, как требуют этого наши миллиардеры депутаты.
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 20:48
Цитата:
Я то здесь причём это всё больше к ваи подходит.
Цитата:
Что это как не детские обиды?
mks2703:
Как будто пишет не определившийся человек, с такими же детскими обидками, как и Добринцофф
Как будто пишет не определившийся человек, с такими же детскими обидками, как и Добринцофф
Я то здесь причём это всё больше к ваи подходит.
Цитата:
mks2703: ВЫ уже начали доставать меня.
Что это как не детские обиды?
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 20:52
Цитата:
Один человек,у меня нечто среднее между двумя этми форматами.
Можно взять корзинку пройти и самому выбрать необходимые продукты и овощи фрукты,а на кассе вам также выдадут чек с полным перечнем покупок , ценой и общей суммой.
mks2703:
Два разных человека. Один не ходит в супермаркеты. Другой не ходит в маленькие магазинчики...
Два разных человека. Один не ходит в супермаркеты. Другой не ходит в маленькие магазинчики...
Один человек,у меня нечто среднее между двумя этми форматами.
Можно взять корзинку пройти и самому выбрать необходимые продукты и овощи фрукты,а на кассе вам также выдадут чек с полным перечнем покупок , ценой и общей суммой.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1288
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 23:08
Цитата:
....не был ты бомжём брешешь у нас в ПЧСТРе был центральная бомжеконтора и все были на учёте мы выдавали пайки но тебя почему то не разу не видел....не настоящий ты бывший БОМЖ геть....
111:
Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем. Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями. Это для меня как стать опущенным..
Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем. Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями. Это для меня как стать опущенным..
....не был ты бомжём брешешь у нас в ПЧСТРе был центральная бомжеконтора и все были на учёте мы выдавали пайки но тебя почему то не разу не видел....не настоящий ты бывший БОМЖ геть....
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 31.05.24 - 02:40
Цитата:
Я уже же сказал, что для меня принимать чьи то объедки и просроченные товары, сродни опущению, то есть потери всего, после этого надо только вешаться.
Потому ты меня там, где я мог бы быть по твоей натуре, ты меня не видел среди вас всех.
родом из Шанхая2022:
выдавали пайки но тебя
выдавали пайки но тебя
Я уже же сказал, что для меня принимать чьи то объедки и просроченные товары, сродни опущению, то есть потери всего, после этого надо только вешаться.
Потому ты меня там, где я мог бы быть по твоей натуре, ты меня не видел среди вас всех.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1288
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 31.05.24 - 17:37
Цитата:
....там раздавали гуманитарку от красного креста и полумесяца но никак просрочка вся гуманитарка бала от наших западных друзеей ....я тебя никак не мог видить так как ты не малоимущим был,просто вешаешь себе ярлык обиженного хочешь им быть то буть обиженным.....
111:
Я уже же сказал, что для меня принимать чьи то объедки и просроченные товары, сродни опущению, то есть потери всего, после этого надо только вешаться. Потому ты меня там, где я мог бы быть по твоей натуре, ты меня не видел среди вас всех.
Я уже же сказал, что для меня принимать чьи то объедки и просроченные товары, сродни опущению, то есть потери всего, после этого надо только вешаться. Потому ты меня там, где я мог бы быть по твоей натуре, ты меня не видел среди вас всех.
....там раздавали гуманитарку от красного креста и полумесяца но никак просрочка вся гуманитарка бала от наших западных друзеей ....я тебя никак не мог видить так как ты не малоимущим был,просто вешаешь себе ярлык обиженного хочешь им быть то буть обиженным.....
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать