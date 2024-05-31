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≡ Через мост с лестницей: костанайские сельчане вынуждены каждый день рисковать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49290
Через мост с лестницей: костанайские сельчане вынуждены каждый день рисковать
Отправлено: 31.05.24 - 15:56
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Для того, чтобы перебраться на другую сторону реки жителям села каждый день приходится спускаться с разрушенной части моста и подниматься на другую при помощи деревянной лестницы, которую они соорудили сами.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3388
Re: Через мост с лестницей: костанайские сельчане вынуждены...
Отправлено: 31.05.24 - 15:56
#1
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Жалко людей. Еще бы знать, о каком селе речь идет...
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
675
Через мост с лестницей: костанайские сельчане вынуждены каждый день рисковать
Отправлено: 31.05.24 - 16:39
#2
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Цитата:
Козлов я:
Жалко людей. Еще бы знать, о каком селе речь идет...

Приносим извинения, спасибо, добавили
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