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≡ Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в сфере спорта сделал Антикор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49290
Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в сфере спорта сделал Антикор
Отправлено: 31.05.24 - 07:19
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Антикор совместно с Министерством туризма и спорта провел внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Были установлены коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6905
Re: Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в...
Отправлено: 31.05.24 - 07:19
#1
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Мой брат,заслуженый тренер по боксу Курманов Кенжебек регулярно возит своих подопечных по всему миру,вот недавно приехал с Египта,на вокзале встречали родственники спортсменов с цветами,даже чапан одели тренеру. Однако вот, со слов моей женгешки,все эти поездки исключительно за свой счёт или родителей спортсмены,со стороны акимата грамоту дали, а спорткомитета совсем ничего.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15939
Re: Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в...
Отправлено: 31.05.24 - 14:28
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Однако вот, со слов моей женгешки,все эти поездки исключительно за свой счёт или родителей спортсмены,со стороны акимата грамоту дали, а спорткомитета совсем ничего.

Правильно так и должно быть
Это ваше хобби
Никто не обязан оплачивать ваше хобби темболее если оно мало интересное и не массовое

Футбол другое дело
Это зрелище туда и внимания больше от плебса
А бокс, карате и различные восточные танцы нужны только вам и вашим родственникам
Поэтому грамота от акимата это самый лучший подарок
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15939
Re: Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в...
Отправлено: 31.05.24 - 14:35
#3
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Цитата:
Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - говорится в сообщении Антикора.


Убрать управления спорта
Комитеты спорта и все федерации
Передать спортивные сооружения на баланс ЖКХ
Оставить только футбольные и хоккейные поля для детей
Может быть ещё качалки и гимнастику
Остальное нафиг

Из боксеров, борцунов и каратистов большинство потом уходят в ОПГ и различные титушки приблатненные
Так зачем государство плодит себе преступность?
Хочет ребенок физически развиваться вон пусть мяч пинает или бегает кругами по треку
Бокс оставить в разряде частных клубов
Добился успеха едешь на олимпиаду если хочешь
А так тащить всех драчунов за уши, обучая бесплатно, не надо

Пользы нет никакой
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
597
Re: Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в...
Отправлено: 31.05.24 - 14:38
#4
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В Казахстане развиваются в основном бедные виды спорта...
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