Отправлено: - 14:28

сайлау курманов:

Однако вот, со слов моей женгешки,все эти поездки исключительно за свой счёт или родителей спортсмены,со стороны акимата грамоту дали, а спорткомитета совсем ничего.

Цитата:Правильно так и должно бытьЭто ваше хоббиНикто не обязан оплачивать ваше хобби темболее если оно мало интересное и не массовоеФутбол другое делоЭто зрелище туда и внимания больше от плебсаА бокс, карате и различные восточные танцы нужны только вам и вашим родственникамПоэтому грамота от акимата это самый лучший подарок