Re: Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой –...

Отправлено: - 14:50

Проблема кроется в восприятии информации



Люди делятся на визуалов и аудиоалов





Кому то визуально воспринимать информацию легче лёгкого но есть трудности с восприятием только звука и наоборот,кто-то может часами слушать подкасты и аудио лекции при этом ну никак не может воспринимать текст и у него сразу начинается паника при больших объемах печатной информации

По школе все это помнят

Если учитель только диктует пол класса спит

А если только пишет на доске вторая часть класса спит

Необходимо всегда работать на обе аудитории класса чтобы было понятно и читающим и слушающим



Заметил

Большинство попадающих на ловушку мошенников по телефону это визуалы

Они теряются когда берут трубку и не видят перед собой визуальной информации о которой идёт речь

Им сразу же надо потрогать и посмотреть на что-то

А от разговора и поступающей инфы из трубки им хочется избавится быстрее

В итоге люди по совету из трубки берут свою карточку и как идиоты диктуют три цифры с оборота карты лишь бы закончить разговор

Кто смотрел на это действо со стороны действительно подумают что это был акт гипноза но на деле люди просто в панике хотят повесить трубку и делают все что скажут,хотя там ничего страшного не происходит просто людей вводят в кризисную ситуацию сразу ставя в тупик рассказом о каких то сбоях в банке или о мошенниках кто хочет снять все деньги

Поэтому чтобы кризисную ситуацию обойти нужно просто сказать оператору цифры с карты



У меня так знакомый

Дока в информационных технологиях

Всю жизнь проведший перед экраном и почти потерявший социальные навыки общения попал на мошенников

Взял трубку и как мартышка под влиянием Каа пошел достал карту и продиктовал все что надо

Жена следившая за его действиями потом в панике начала кричать

Ты че дурак?? Ты не понимал что это мошенники?

Он ответил что вроде понимал,но сделать ничего не мог, очень уж хотелось быстрее закончить разговор с незнакомым человеком.





Поэтому совет



Постоянно тренируйтесь

Попытайтесь общаться и общаться больше живым общением и с разными людьми если вы визуал

Звоните в колл центры и запрашивайте информацию

Даже оператором доставки звоните чтобы просто уточнить доставку, это повышает ваши навыки социального взаимодействия

И тогда звонок мошенников для вас будет просто приколом

Вам не будет не приятно и не ловко минут 20 потратить на троллинг мошенника

Просто ставьте в ступор оператора



Помните главное человек с той стороны трубки ВАС НЕ УКУСИТ если это реально банк то это его работа слушать бред людей

А если мошенник то поделом,пусть тратит время на ваши рассказы и шутки)