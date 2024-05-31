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≡ Казахстанцы теперь могут в пару кликов пожаловаться на некачественно оказанные госуслуги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49290
Казахстанцы теперь могут в пару кликов пожаловаться на некачественно оказанные госуслуги
Отправлено: 31.05.24 - 13:38
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В мобильном приложении Telegram внедрили новый механизм обжалования качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Здесь можно подать жалобу либо внести предложение по снижению бюрократии, упрощению бизнес-процессов стало возможно через бот-платформу.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1313
Re: Казахстанцы теперь могут в пару кликов пожаловаться на...
Отправлено: 31.05.24 - 13:38
#1
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Цитата:
В мобильном приложении

Цитата:
в пару кликов


что за клики в мобильном приложении?
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