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Казахстанцы теперь могут в пару кликов пожаловаться на некачественно оказанные госуслуги
Казахстанцы теперь могут в пару кликов пожаловаться на некачественно оказанные госуслуги
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