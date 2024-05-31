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Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49290
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Отправлено: 31.05.24 - 11:38
Телефонные мошенники со схемами вроде «я из службы безопасности банка, на вас хотят оформить кредит» уже никого не удивляют. А вот то, что до сих пор есть люди, которые верят таким обманщикам, кажется удивительным. Почему так происходит и как себя обезопасить, рассказал практикующий психолог Дмитрий Дябин.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14794
Re: Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой –...
Отправлено: 31.05.24 - 11:38
Просто менталитет у нас такой. Добрые мы, доверчивые.Вон современная звезда Блиновская, ей люди просто так деньги перечесляли.
Нужно людям научится всем подряд говорить на любую просьбу слово НЕТ.
Нужно людям научится всем подряд говорить на любую просьбу слово НЕТ.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38471
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Отправлено: 31.05.24 - 11:44
Цитата:
В каком смысле мы добрые?
Хотим стереть братские города с людьми и вдруг добрые?
Как то не вяжется..
Vit:
Добрые мы,
Добрые мы,
В каком смысле мы добрые?
Хотим стереть братские города с людьми и вдруг добрые?
Как то не вяжется..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1377
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Отправлено: 31.05.24 - 11:54
Сейчас же есть возможность предупредить банк, что ты в принципе не собираешься брать кредит в ближайший год.
Поэтому банк не сможет его на тебя оформить, пока ты сам лично не явишься в банк и не отменишь своё предупреждение.
Думаю, когда ты увиlim своё предупреждение, мозг включится и ты поймёшь, что тебя тупо хотят нагреть.
...
А все эти советы психологов хороши, когда человек находится в спокойном состоянии и может трезво мыслить. В процессе звонка мошенника все советы вылетают из головы.
[Исправлено: Skeptic, 31.05.2024 - 12:56]
Поэтому банк не сможет его на тебя оформить, пока ты сам лично не явишься в банк и не отменишь своё предупреждение.
Думаю, когда ты увиlim своё предупреждение, мозг включится и ты поймёшь, что тебя тупо хотят нагреть.
...
А все эти советы психологов хороши, когда человек находится в спокойном состоянии и может трезво мыслить. В процессе звонка мошенника все советы вылетают из головы.
[Исправлено: Skeptic, 31.05.2024 - 12:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3388
Re: Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой –...
Отправлено: 31.05.24 - 12:25
Мне сегодня с утра пораньше позвонили с российского номера. Представился Русланом с фирмы Билайн. Якобы у меня заканчивается договор с ними и не желаю ли я продлить его. Я сначала офигел - 20 лет он не заканчивался и никому не нужен был, а теперь вспомнили. Дальнейшее развитие их мошеннической мысли я слушать не стал и выключил телефон.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1394
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Отправлено: 31.05.24 - 13:12
Цитата:
не нужно никуда ходить . онлайн запрет делаешь . Подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов можно в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz
Skeptic:
Поэтому банк не сможет его на тебя оформить, пока ты сам лично не явишься в банк
Поэтому банк не сможет его на тебя оформить, пока ты сам лично не явишься в банк
не нужно никуда ходить . онлайн запрет делаешь . Подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов можно в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 597
Re: Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой –...
Отправлено: 31.05.24 - 14:26
Цитата:
Только делать эту процедуру желательно в рабочее время с 9.00 до 17.00. В остальное время проблематично...
YESNO:
не нужно никуда ходить . онлайн запрет делаешь . Подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов можно в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz
не нужно никуда ходить . онлайн запрет делаешь . Подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов можно в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz
Только делать эту процедуру желательно в рабочее время с 9.00 до 17.00. В остальное время проблематично...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 597
Re: Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой –...
Отправлено: 31.05.24 - 14:35
Можно сделать проще. Поменять номер в онлайн кабинете. Я взял новую симку и перевел туда онлайн банковский. Но оповещения в виде СМС за пополнение и снятие, оставил на старой симке. И это должны быть два разных телефона. Там где оповещения можно и кнопочный телефон.
Можно просто поменять телефонный номер на банке, если хоть раз туда звонили мошенники...
В итоге, за эти годы (5 лет почти), мне мошенники позвонили раз 8 на старый номер ( у них старая база), и я сразу понимаю кто звонит...
Но недавно подстраховался и запретил через ЕГОВ...
Можно просто поменять телефонный номер на банке, если хоть раз туда звонили мошенники...
В итоге, за эти годы (5 лет почти), мне мошенники позвонили раз 8 на старый номер ( у них старая база), и я сразу понимаю кто звонит...
Но недавно подстраховался и запретил через ЕГОВ...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15939
Re: Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой –...
Отправлено: 31.05.24 - 14:50
Проблема кроется в восприятии информации
Люди делятся на визуалов и аудиоалов
Кому то визуально воспринимать информацию легче лёгкого но есть трудности с восприятием только звука и наоборот,кто-то может часами слушать подкасты и аудио лекции при этом ну никак не может воспринимать текст и у него сразу начинается паника при больших объемах печатной информации
По школе все это помнят
Если учитель только диктует пол класса спит
А если только пишет на доске вторая часть класса спит
Необходимо всегда работать на обе аудитории класса чтобы было понятно и читающим и слушающим
Заметил
Большинство попадающих на ловушку мошенников по телефону это визуалы
Они теряются когда берут трубку и не видят перед собой визуальной информации о которой идёт речь
Им сразу же надо потрогать и посмотреть на что-то
А от разговора и поступающей инфы из трубки им хочется избавится быстрее
В итоге люди по совету из трубки берут свою карточку и как идиоты диктуют три цифры с оборота карты лишь бы закончить разговор
Кто смотрел на это действо со стороны действительно подумают что это был акт гипноза но на деле люди просто в панике хотят повесить трубку и делают все что скажут,хотя там ничего страшного не происходит просто людей вводят в кризисную ситуацию сразу ставя в тупик рассказом о каких то сбоях в банке или о мошенниках кто хочет снять все деньги
Поэтому чтобы кризисную ситуацию обойти нужно просто сказать оператору цифры с карты
У меня так знакомый
Дока в информационных технологиях
Всю жизнь проведший перед экраном и почти потерявший социальные навыки общения попал на мошенников
Взял трубку и как мартышка под влиянием Каа пошел достал карту и продиктовал все что надо
Жена следившая за его действиями потом в панике начала кричать
Ты че дурак?? Ты не понимал что это мошенники?
Он ответил что вроде понимал,но сделать ничего не мог, очень уж хотелось быстрее закончить разговор с незнакомым человеком.
Поэтому совет
Постоянно тренируйтесь
Попытайтесь общаться и общаться больше живым общением и с разными людьми если вы визуал
Звоните в колл центры и запрашивайте информацию
Даже оператором доставки звоните чтобы просто уточнить доставку, это повышает ваши навыки социального взаимодействия
И тогда звонок мошенников для вас будет просто приколом
Вам не будет не приятно и не ловко минут 20 потратить на троллинг мошенника
Просто ставьте в ступор оператора
Помните главное человек с той стороны трубки ВАС НЕ УКУСИТ если это реально банк то это его работа слушать бред людей
А если мошенник то поделом,пусть тратит время на ваши рассказы и шутки)
Люди делятся на визуалов и аудиоалов
Кому то визуально воспринимать информацию легче лёгкого но есть трудности с восприятием только звука и наоборот,кто-то может часами слушать подкасты и аудио лекции при этом ну никак не может воспринимать текст и у него сразу начинается паника при больших объемах печатной информации
По школе все это помнят
Если учитель только диктует пол класса спит
А если только пишет на доске вторая часть класса спит
Необходимо всегда работать на обе аудитории класса чтобы было понятно и читающим и слушающим
Заметил
Большинство попадающих на ловушку мошенников по телефону это визуалы
Они теряются когда берут трубку и не видят перед собой визуальной информации о которой идёт речь
Им сразу же надо потрогать и посмотреть на что-то
А от разговора и поступающей инфы из трубки им хочется избавится быстрее
В итоге люди по совету из трубки берут свою карточку и как идиоты диктуют три цифры с оборота карты лишь бы закончить разговор
Кто смотрел на это действо со стороны действительно подумают что это был акт гипноза но на деле люди просто в панике хотят повесить трубку и делают все что скажут,хотя там ничего страшного не происходит просто людей вводят в кризисную ситуацию сразу ставя в тупик рассказом о каких то сбоях в банке или о мошенниках кто хочет снять все деньги
Поэтому чтобы кризисную ситуацию обойти нужно просто сказать оператору цифры с карты
У меня так знакомый
Дока в информационных технологиях
Всю жизнь проведший перед экраном и почти потерявший социальные навыки общения попал на мошенников
Взял трубку и как мартышка под влиянием Каа пошел достал карту и продиктовал все что надо
Жена следившая за его действиями потом в панике начала кричать
Ты че дурак?? Ты не понимал что это мошенники?
Он ответил что вроде понимал,но сделать ничего не мог, очень уж хотелось быстрее закончить разговор с незнакомым человеком.
Поэтому совет
Постоянно тренируйтесь
Попытайтесь общаться и общаться больше живым общением и с разными людьми если вы визуал
Звоните в колл центры и запрашивайте информацию
Даже оператором доставки звоните чтобы просто уточнить доставку, это повышает ваши навыки социального взаимодействия
И тогда звонок мошенников для вас будет просто приколом
Вам не будет не приятно и не ловко минут 20 потратить на троллинг мошенника
Просто ставьте в ступор оператора
Помните главное человек с той стороны трубки ВАС НЕ УКУСИТ если это реально банк то это его работа слушать бред людей
А если мошенник то поделом,пусть тратит время на ваши рассказы и шутки)
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