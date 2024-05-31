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≡ Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49288
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Отправлено: 31.05.24 - 11:38
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Телефонные мошенники со схемами вроде «я из службы безопасности банка, на вас хотят оформить кредит» уже никого не удивляют. А вот то, что до сих пор есть люди, которые верят таким обманщикам, кажется удивительным. Почему так происходит и как себя обезопасить, рассказал практикующий психолог Дмитрий Дябин.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14793
Re: Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой –...
Отправлено: 31.05.24 - 11:38
#1
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Просто менталитет у нас такой. Добрые мы, доверчивые.Вон современная звезда Блиновская, ей люди просто так деньги перечесляли.
Нужно людям научится всем подряд говорить на любую просьбу слово НЕТ.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38470
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Отправлено: 31.05.24 - 11:44
#2
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Цитата:
Vit:
Добрые мы,

В каком смысле мы добрые?
Хотим стереть братские города с людьми и вдруг добрые?
Как то не вяжется..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1377
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Отправлено: 31.05.24 - 11:54
#3
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Сейчас же есть возможность предупредить банк, что ты в принципе не собираешься брать кредит в ближайший год.
Поэтому банк не сможет его на тебя оформить, пока ты сам лично не явишься в банк и не отменишь своё предупреждение.
Думаю, когда ты увиlim своё предупреждение, мозг включится и ты поймёшь, что тебя тупо хотят нагреть.
...
А все эти советы психологов хороши, когда человек находится в спокойном состоянии и может трезво мыслить. В процессе звонка мошенника все советы вылетают из головы.

[Исправлено: Skeptic, 31.05.2024 - 12:56]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3387
Re: Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой –...
Отправлено: 31.05.24 - 12:25
#4
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Мне сегодня с утра пораньше позвонили с российского номера. Представился Русланом с фирмы Билайн. Якобы у меня заканчивается договор с ними и не желаю ли я продлить его. Я сначала офигел - 20 лет он не заканчивался и никому не нужен был, а теперь вспомнили. Дальнейшее развитие их мошеннической мысли я слушать не стал и выключил телефон.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1394
Почему мы верим мошенникам и как не стать их жертвой – мнение психолога
Отправлено: 31.05.24 - 13:12
#5
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Цитата:
Skeptic:
Поэтому банк не сможет его на тебя оформить, пока ты сам лично не явишься в банк

не нужно никуда ходить . онлайн запрет делаешь . Подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов можно в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz
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