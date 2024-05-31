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≡ Неофициальные пляжи хотят сделать официальными в Костанае. Будут ли там дежурить спасатели?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49288
Неофициальные пляжи хотят сделать официальными в Костанае. Будут ли там дежурить спасатели?
Отправлено: 31.05.24 - 10:38
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В Костанайской области 26 официальных мест для купания: 8 коммунальных пляжей и 18 частных. Акимат Костаная планирует обустроить популярные места отдыха на берегу Тобола, где сейчас купаться запрещается.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6905
Re: Неофициальные пляжи хотят сделать официальными в Костанае....
Отправлено: 31.05.24 - 10:38
#1
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Рудном открылся коммунальны
Любопытно узнать, предусмотрено ли должность директора пляжа,если да,то какой у него оклад
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38470
Re: Неофициальные пляжи хотят сделать официальными в Костанае....
Отправлено: 31.05.24 - 11:50
#2
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И не забывать штрафовать!
Штрафостан, для чего то второй создал ведь..
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