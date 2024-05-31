Отправлено: - 13:12

Skeptic:

Поэтому банк не сможет его на тебя оформить, пока ты сам лично не явишься в банк

Цитата:не нужно никуда ходить . онлайн запрет делаешь . Подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов можно в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz