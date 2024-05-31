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Неофициальные пляжи хотят сделать официальными в Костанае. Будут ли там дежурить спасатели?
Неофициальные пляжи хотят сделать официальными в Костанае. Будут ли там дежурить спасатели?
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