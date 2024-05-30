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≡ Евразийский банк подарил аллею городу Тобыл
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49285
Евразийский банк подарил аллею городу Тобыл
Отправлено: 30.05.24 - 13:57
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22 апреля 2024 года Евразийский банк стал первой компанией в Казахстане, присоединившей к глобальной инициативе Mastercard «Бесценная планета». Коалиция объединяет усилия компаний по всему миру с целью внесения вклада в борьбу с изменением климата.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1287
Re: Евразийский банк подарил аллею городу Тобыл
Отправлено: 30.05.24 - 13:57
#1
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.....сейчас на эти саженцы приятно сотреть,что с ними будет к осени или на следующий год,да и кто возмёт всё это хозяйство на своё попечение уход,только одно но со времён 30летней незалежности не один парк так до ума и не довели...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1244
Re: Евразийский банк подарил аллею городу Тобыл
Отправлено: 30.05.24 - 15:05
#2
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Эх, хоть бы кто- нибудь подарил городу Рудному тротуар и автобусные остановки вдоль новой дороги и новых микрорайонов в сторону Лисаковска, а ещё опоры с линией электропередач по ул. Ольховая, Уральская,Тургайская и т.д. Люди трех микрорайонов живут как глухом лесу, ни остановок, ни тротуаров, ни света, какие уж тут аллеи. В Тобыле, видел, степь, а уже тротуары с бордюрами стоят, а в Рудном за 15 лет только газопровод сдали.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10351
Re: Евразийский банк подарил аллею городу Тобыл
Отправлено: 30.05.24 - 19:19
#3
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----Как только вижу словосочетание ---***город Тобыл**** - не знаю , толи плакать , толи смеяться ? Как была целлофановка , так и осталась .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6904
Re: Евразийский банк подарил аллею городу Тобыл
Отправлено: 31.05.24 - 07:29
#4
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Когда я был таксистом,на улице тургайская был всего один дом под номером 14. Недавно ездил, смотрю люди строятся ,правда дорог ещё нет.
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