Re: Евразийский банк подарил аллею городу Тобыл

Отправлено: - 15:05

Эх, хоть бы кто- нибудь подарил городу Рудному тротуар и автобусные остановки вдоль новой дороги и новых микрорайонов в сторону Лисаковска, а ещё опоры с линией электропередач по ул. Ольховая, Уральская,Тургайская и т.д. Люди трех микрорайонов живут как глухом лесу, ни остановок, ни тротуаров, ни света, какие уж тут аллеи. В Тобыле, видел, степь, а уже тротуары с бордюрами стоят, а в Рудном за 15 лет только газопровод сдали.