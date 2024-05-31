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≡ Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в сфере спорта сделал Антикор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49285
Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в сфере спорта сделал Антикор
Отправлено: 31.05.24 - 07:19
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Антикор совместно с Министерством туризма и спорта провел внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Были установлены коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6904
Re: Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в...
Отправлено: 31.05.24 - 07:19
#1
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Мой брат,заслуженый тренер по боксу Курманов Кенжебек регулярно возит своих подопечных по всему миру,вот недавно приехал с Египта,на вокзале встречали родственники спортсменов с цветами,даже чапан одели тренеру. Однако вот, со слов моей женгешки,все эти поездки исключительно за свой счёт или родителей спортсмены,со стороны акимата грамоту дали, а спорткомитета совсем ничего.
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