Re: Выделяются миллиарды, где результаты? Заявление о бардаке в...

Отправлено: - 07:19

Мой брат,заслуженый тренер по боксу Курманов Кенжебек регулярно возит своих подопечных по всему миру,вот недавно приехал с Египта,на вокзале встречали родственники спортсменов с цветами,даже чапан одели тренеру. Однако вот, со слов моей женгешки,все эти поездки исключительно за свой счёт или родителей спортсмены,со стороны акимата грамоту дали, а спорткомитета совсем ничего.