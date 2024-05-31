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Международный день защиты детей в этом году пройдет в виде декады «Алтын балалық шақ» с 1 по 10 июня под девизом «Балаларды махаббатпен қорғайық». О том, какие мероприятия в эти дни планируются в Костанае, рассказали на брифингк в РСК.