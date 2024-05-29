Отправлено: - 19:18

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Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем. Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями. Это для меня как стать опущенным..

Цитата:Угораю с вас. Вас послушать такой сумбур, столько всего намешано. Как будто пишет не определившийся человек, с такими же детскими обидками, как и Добринцофф...У всех кто-то умирает, но только вы тут выпячиваете наружу... Зачем? Для большей убедительности?У вас сейчас в жизни хорошо? Вы тут неоднократно хвастались. Именно это я и имел ввиду. У других может быть не так хорошо. Не надо никого осуждать.По поводу стать опущенным... Вот эти детские понты по пустяшному поводу, спрячьте куда-нить подальше. Я 100 % уверен, что вы ели просрочку. Раньше её вам подсовывали незаметно, и вы не замечали. Сейчас с этим построже.Да ваще о чем речь идет. Товар еще не просрочен, дата только подходит. А вы тут хай вай разводите на пустом месте, как будто это касается лично вас. Людей со свиньями пытаетесь сравнить, не слишком ли много на себя берете? Пусть по вашему люди недоедают, так что ли?