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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 22:55
Цитата:
Цитата:
И он всё ещё герой для тебя?
111:
захватить еще территории
захватить еще территории
Цитата:
111:
уже для Путина
уже для Путина
И он всё ещё герой для тебя?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 22:57
Цитата:
Нифига... Ты если меня задеваешь будь готов страдать по полной
Как там стиралка? Все ещё таскаешь воду в баклажках на самый верх?
111:
Ладно, проехали.
Ладно, проехали.
Нифига... Ты если меня задеваешь будь готов страдать по полной
Как там стиралка? Все ещё таскаешь воду в баклажках на самый верх?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:18
Цитата:
От твоих врагов, украинцев.
Ты же сам хочешь их всех замочить, разве не так, стесняясь что ты тоже украинец?
maxsaf:
Ты же сказал что он там защищал моих родных. От кого? Задн
Ты же сказал что он там защищал моих родных. От кого? Задн
От твоих врагов, украинцев.
Ты же сам хочешь их всех замочить, разве не так, стесняясь что ты тоже украинец?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:19
Цитата:
Просто подумал что ты плачешь, решил сделать дружеский жест, а то ты уже о моей сестре начал сплетничать как то некрасиво, с душком.
Подумал что ты сломался.
Потому что начал сыпать очень личными обидами
maxsaf:
Нифига... Ты если меня задеваешь будь готов страдать по полной
Нифига... Ты если меня задеваешь будь готов страдать по полной
Просто подумал что ты плачешь, решил сделать дружеский жест, а то ты уже о моей сестре начал сплетничать как то некрасиво, с душком.
Подумал что ты сломался.
Потому что начал сыпать очень личными обидами
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:20
Цитата:
Для меня нет, он же не меня защищал, а твоих близких, которых ты там бросил.
maxsaf:
И он всё ещё герой для тебя?
И он всё ещё герой для тебя?
Для меня нет, он же не меня защищал, а твоих близких, которых ты там бросил.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:26
Для меня Герои, это как Путин сказал, будущая Элита России
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:39
Цитата:
А они чё, представляли угрозу моим родным в Луганске?
111:
От твоих врагов, украинцев.
От твоих врагов, украинцев.
А они чё, представляли угрозу моим родным в Луганске?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:41
Цитата:
Ну тогда и хватит ныть тут за племяшка, раз он для тебя не герой. Пивка лучше иди накати.
111:
Для меня нет, он же не меня защищал
Для меня нет, он же не меня защищал
Ну тогда и хватит ныть тут за племяшка, раз он для тебя не герой. Пивка лучше иди накати.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:42
Цитата:
Тебе кто думать разрешил? Иди лучше кино смотри. Которое твоя кухарка сама за тебя выберет и решит, чё тебе смотреть
111:
Просто подумал что ты плачешь
Просто подумал что ты плачешь
Тебе кто думать разрешил? Иди лучше кино смотри. Которое твоя кухарка сама за тебя выберет и решит, чё тебе смотреть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:44
Цитата:
Лучше деньги за ключи от шлагбаумов верни людям - вот это будет жест
111:
решил сделать дружеский жест
решил сделать дружеский жест
Лучше деньги за ключи от шлагбаумов верни людям - вот это будет жест
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:46
Цитата:
Отруби верни туда, откуда притащил, элита. И детей своих научи, чтобы так не делали, как папка
111:
Для меня Герои, это как Путин сказал, будущая Элита России
Для меня Герои, это как Путин сказал, будущая Элита России
Отруби верни туда, откуда притащил, элита. И детей своих научи, чтобы так не делали, как папка
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:48
Цитата:
Их Путин защитит, с помощью твоих родных и близких, а ты наблюдай. Судьба у тебя такая
111:
твоих близких, которых ты там бросил.
твоих близких, которых ты там бросил.
Их Путин защитит, с помощью твоих родных и близких, а ты наблюдай. Судьба у тебя такая
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:55
Цитата:
Лови ещё одну, от твоего кумира:
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 31.05.2024 - 01:56]
111:
Потому что начал сыпать очень личными обидами
Потому что начал сыпать очень личными обидами
Лови ещё одну, от твоего кумира:
Цитата:
Батальон «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими военными практически ежедневно берут в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Тех, кто добровольно сдает оружие, оставляют живыми и невредимыми. Участи пытающихся сопротивляться нашим воинам никто не позавидует», — говорится в публикации.
«Тех, кто добровольно сдает оружие, оставляют живыми и невредимыми. Участи пытающихся сопротивляться нашим воинам никто не позавидует», — говорится в публикации.
[Исправлено: maxsaf, 31.05.2024 - 01:56]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 01:06
Цитата:
----Пусть удалят - ты только об одном думаешь ---куда бы засунуть
111:
Просто подумал
Просто подумал
----Пусть удалят - ты только об одном думаешь ---куда бы засунуть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 01:09
Вроде не дурак , а такие глупости пишет ? Удивительное ----рядом !!!!
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