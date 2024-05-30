НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 445 из 445«1...443444445
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 22:55
#6661
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
захватить еще территории

Цитата:
111:
уже для Путина

И он всё ещё герой для тебя? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 22:57
#6662
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ладно, проехали.

Нифига... Ты если меня задеваешь будь готов страдать по полной :lol:
Как там стиралка? Все ещё таскаешь воду в баклажках на самый верх? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38460
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:18
#6663
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты же сказал что он там защищал моих родных. От кого? Задн

От твоих врагов, украинцев.
Ты же сам хочешь их всех замочить, разве не так, стесняясь что ты тоже украинец?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38460
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:19
#6664
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нифига... Ты если меня задеваешь будь готов страдать по полной

Просто подумал что ты плачешь, решил сделать дружеский жест, а то ты уже о моей сестре начал сплетничать как то некрасиво, с душком.
Подумал что ты сломался.
Потому что начал сыпать очень личными обидами
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38460
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:20
#6665
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И он всё ещё герой для тебя?

Для меня нет, он же не меня защищал, а твоих близких, которых ты там бросил.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38460
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:26
#6666
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня Герои, это как Путин сказал, будущая Элита России


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:39
#6667
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
От твоих врагов, украинцев.

А они чё, представляли угрозу моим родным в Луганске?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:41
#6668
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Для меня нет, он же не меня защищал

Ну тогда и хватит ныть тут за племяшка, раз он для тебя не герой. Пивка лучше иди накати.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:42
#6669
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Просто подумал что ты плачешь

Тебе кто думать разрешил? Иди лучше кино смотри. Которое твоя кухарка сама за тебя выберет и решит, чё тебе смотреть :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:44
#6670
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
решил сделать дружеский жест

Лучше деньги за ключи от шлагбаумов верни людям - вот это будет жест 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:46
#6671
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Для меня Герои, это как Путин сказал, будущая Элита России

Отруби верни туда, откуда притащил, элита. И детей своих научи, чтобы так не делали, как папка :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:48
#6672
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
твоих близких, которых ты там бросил.

Их Путин защитит, с помощью твоих родных и близких, а ты наблюдай. Судьба у тебя такая :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 00:55
#6673
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Потому что начал сыпать очень личными обидами

Лови ещё одну, от твоего кумира:
Цитата:
Батальон «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими военными практически ежедневно берут в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Тех, кто добровольно сдает оружие, оставляют живыми и невредимыми. Участи пытающихся сопротивляться нашим воинам никто не позавидует», — говорится в публикации.



[Исправлено: maxsaf, 31.05.2024 - 01:56]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10351
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 01:06
#6674
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Просто подумал

----Пусть удалят - ты только об одном думаешь ---куда бы засунуть
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10351
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.05.24 - 01:09
#6675
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде не дурак , а такие глупости пишет ? Удивительное ----рядом !!!!
Профайл
Страница 445 из 445«1...443444445
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS