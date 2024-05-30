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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 444 из 444«1...442443444
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:23
#6646
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Цитата:
maxsaf:
Лучше координаты своей палаты скинь,

Ох, мы злимся?
Вот так то вот.
Для начала врать перестань..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:23
#6647
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Цитата:
111:
Что его мать моя сеструха? Ну давай поспорим на 2000 ойро.. Проедем до нее, она в Дружбе Камыстинского живет. Посмотрим, что скажет..

Ну ты ей тыщу подкинешь - она все что угодно скажет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:24
#6648
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты ей тыщу подкинешь - она

Как может мать рассказать про сына за какую то тысячу?
У тебя что, мать такая?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:31
#6649
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Цитата:
111:
Как может мать рассказать про сына за какую то тысячу? У тебя что, мать такая?

Ты чё сегодня дое...ся до меня решил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:53
#6650
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Цитата:
maxsaf:
Ты чё сегодня дое...ся до меня

Хм..
По моемы ты это сделал к моей сеструхе, обвинив ее что мать Героя России за деньги скажет все что угодно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:54
#6651
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Цитата:
111:
По моемы ты это сделал к моей сеструхе,

То есть про Луганск не ты меня первый начал подначивать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:13
#6652
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Цитата:
maxsaf:
То есть про Луганск не

Луганск равно моей сестре?
Это вообще как, можно сравнить город и сеструху, у которой погиб ребенок от русского мира?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:14
#6653
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Цитата:
maxsaf:
Луганск не ты меня первый

А про Луганск ты сам говорил, что твои сородичи очень рады, что живут в таком процветающем городе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:18
#6654
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Кстати племяш погиб за город Луганск, в луганской области, защищая твоих родичей, а ты обвиняешь его мать, что она за леньги скажет все что угодно.
Ей говорить не надо, фото гроба ее сына или того что от него осталось за полгода в сырой луганской земле, полно в тех же однокашках.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:24
#6655
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Цитата:
111:
А про Луганск ты сам говорил, что твои сородичи очень рады, что живут в таком процветающем городе.

И поэтому ты решил сегодня до меня дое...ся?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:28
#6656
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Цитата:
111:
Кстати племяш погиб за город Луганск, в луганской области, защищая твоих родичей

Защищая от кого? От Киева? То есть Киев хотел своих же граждан уничтожить, а твой племяш герой их защитил? Ну красавчик. Вот только ты за тех, кто своих уничтожает. Или ты за племяшка?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:31
#6657
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Цитата:
maxsaf:
И поэтому ты решил сегодня до

Я ничего не решал, я лишь восхитился Героем России.
Ты сам ко мне прибежал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:36
#6658
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Цитата:
maxsaf:
а твой племяш герой их защитил

Нет, его послали кроме защиты, захватить еще территории для твоих сородичей в Луганске, теперь уже для Путина.
В той мясорубке они погиб..
А могли бы отправить не 19ти летнего ребенка, а профессионалов, наемников.
Но вам лишь бы вашим не воевать, ни вам самим, пусть другие за крымнаш и Луганск погибают.
Понятно то, если не будет пушечного мяса, до вас очередь дойдет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38456
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:38
#6659
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Ладно, проехали.
Лучше уж о Героях говорить, помнить их, какими они стали, или какими были..
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