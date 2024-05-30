Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:23
Цитата:
Ох, мы злимся?
Вот так то вот.
Для начала врать перестань..
maxsaf:
Лучше координаты своей палаты скинь,
Лучше координаты своей палаты скинь,
Ох, мы злимся?
Вот так то вот.
Для начала врать перестань..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:23
Цитата:
Ну ты ей тыщу подкинешь - она все что угодно скажет
111:
Что его мать моя сеструха? Ну давай поспорим на 2000 ойро.. Проедем до нее, она в Дружбе Камыстинского живет. Посмотрим, что скажет..
Что его мать моя сеструха? Ну давай поспорим на 2000 ойро.. Проедем до нее, она в Дружбе Камыстинского живет. Посмотрим, что скажет..
Ну ты ей тыщу подкинешь - она все что угодно скажет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:24
Цитата:
Как может мать рассказать про сына за какую то тысячу?
У тебя что, мать такая?
maxsaf:
Ну ты ей тыщу подкинешь - она
Ну ты ей тыщу подкинешь - она
Как может мать рассказать про сына за какую то тысячу?
У тебя что, мать такая?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:31
Цитата:
Ты чё сегодня дое...ся до меня решил?
111:
Как может мать рассказать про сына за какую то тысячу? У тебя что, мать такая?
Как может мать рассказать про сына за какую то тысячу? У тебя что, мать такая?
Ты чё сегодня дое...ся до меня решил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:53
Цитата:
Хм..
По моемы ты это сделал к моей сеструхе, обвинив ее что мать Героя России за деньги скажет все что угодно..
maxsaf:
Ты чё сегодня дое...ся до меня
Ты чё сегодня дое...ся до меня
Хм..
По моемы ты это сделал к моей сеструхе, обвинив ее что мать Героя России за деньги скажет все что угодно..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 20:54
Цитата:
То есть про Луганск не ты меня первый начал подначивать?
111:
По моемы ты это сделал к моей сеструхе,
По моемы ты это сделал к моей сеструхе,
То есть про Луганск не ты меня первый начал подначивать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:13
Цитата:
Луганск равно моей сестре?
Это вообще как, можно сравнить город и сеструху, у которой погиб ребенок от русского мира?
maxsaf:
То есть про Луганск не
То есть про Луганск не
Луганск равно моей сестре?
Это вообще как, можно сравнить город и сеструху, у которой погиб ребенок от русского мира?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:14
Цитата:
А про Луганск ты сам говорил, что твои сородичи очень рады, что живут в таком процветающем городе.
maxsaf:
Луганск не ты меня первый
Луганск не ты меня первый
А про Луганск ты сам говорил, что твои сородичи очень рады, что живут в таком процветающем городе.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:18
Кстати племяш погиб за город Луганск, в луганской области, защищая твоих родичей, а ты обвиняешь его мать, что она за леньги скажет все что угодно.
Ей говорить не надо, фото гроба ее сына или того что от него осталось за полгода в сырой луганской земле, полно в тех же однокашках.
Ей говорить не надо, фото гроба ее сына или того что от него осталось за полгода в сырой луганской земле, полно в тех же однокашках.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:24
Цитата:
И поэтому ты решил сегодня до меня дое...ся?
111:
А про Луганск ты сам говорил, что твои сородичи очень рады, что живут в таком процветающем городе.
А про Луганск ты сам говорил, что твои сородичи очень рады, что живут в таком процветающем городе.
И поэтому ты решил сегодня до меня дое...ся?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:28
Цитата:
Защищая от кого? От Киева? То есть Киев хотел своих же граждан уничтожить, а твой племяш герой их защитил? Ну красавчик. Вот только ты за тех, кто своих уничтожает. Или ты за племяшка?
111:
Кстати племяш погиб за город Луганск, в луганской области, защищая твоих родичей
Кстати племяш погиб за город Луганск, в луганской области, защищая твоих родичей
Защищая от кого? От Киева? То есть Киев хотел своих же граждан уничтожить, а твой племяш герой их защитил? Ну красавчик. Вот только ты за тех, кто своих уничтожает. Или ты за племяшка?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:31
Цитата:
Я ничего не решал, я лишь восхитился Героем России.
Ты сам ко мне прибежал.
maxsaf:
И поэтому ты решил сегодня до
И поэтому ты решил сегодня до
Я ничего не решал, я лишь восхитился Героем России.
Ты сам ко мне прибежал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:36
Цитата:
Нет, его послали кроме защиты, захватить еще территории для твоих сородичей в Луганске, теперь уже для Путина.
В той мясорубке они погиб..
А могли бы отправить не 19ти летнего ребенка, а профессионалов, наемников.
Но вам лишь бы вашим не воевать, ни вам самим, пусть другие за крымнаш и Луганск погибают.
Понятно то, если не будет пушечного мяса, до вас очередь дойдет.
maxsaf:
а твой племяш герой их защитил
а твой племяш герой их защитил
Нет, его послали кроме защиты, захватить еще территории для твоих сородичей в Луганске, теперь уже для Путина.
В той мясорубке они погиб..
А могли бы отправить не 19ти летнего ребенка, а профессионалов, наемников.
Но вам лишь бы вашим не воевать, ни вам самим, пусть другие за крымнаш и Луганск погибают.
Понятно то, если не будет пушечного мяса, до вас очередь дойдет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.05.24 - 21:38
Ладно, проехали.
Лучше уж о Героях говорить, помнить их, какими они стали, или какими были..
Лучше уж о Героях говорить, помнить их, какими они стали, или какими были..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать