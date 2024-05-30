Отправлено: - 20:23

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Что его мать моя сеструха? Ну давай поспорим на 2000 ойро.. Проедем до нее, она в Дружбе Камыстинского живет. Посмотрим, что скажет..

Цитата:Ну ты ей тыщу подкинешь - она все что угодно скажет