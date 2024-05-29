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Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
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Я робот(Пользователи)
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Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 10:54
Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности. Но в Казахстане эта практика не прижилась. Общественники просят принять закон, регулирующий фудшеринг
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Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 15:34
Цитата:
Вот в таких маленьких магазинчиках, часто попадал на просрочку. Стоишь, за тобой три человека:
- "свежее"?
- Да, вчера или сегодня привезли...
Дома выясняешь, что пропавшее. Потому что очередь сзади недовольная и очки не всегда с собой...
Поэтому предпочитаю пройти до супермаркета, где спокойно можно посмотреть дату и сам товар...
Добринцофф:
Вот в таких маленьких магазинчиках, часто попадал на просрочку. Стоишь, за тобой три человека:
- "свежее"?
- Да, вчера или сегодня привезли...
Дома выясняешь, что пропавшее. Потому что очередь сзади недовольная и очки не всегда с собой...
Поэтому предпочитаю пройти до супермаркета, где спокойно можно посмотреть дату и сам товар...
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 15:57
Вообще идея хорошая. Но исполнение отдает "колхозом"... На фото продукты лежат в не подготовленном для этого месте, рядом со старыми вещами. Должно быть отдельное помещение, с определенной температурой и холодильники для скоропортящихся продуктов. Ведь не бывает такого, что он забрал где-то продукты, и через час кому-то отдал (нуждающемуся). Проходит какое-то время. Летом вообще всё быстро испортится.
Если человек берет такую благородную миссию на себя. Он должен просчитать все риски и нюансы...
Оборудовать помещение, договориться с торговыми точками - подписать какой-то договор, что после получения продуктов с истекающим сроком (допустим неделя остается) - он начинает нести полную ответственность за этот продукт. Если бы он взял эту ответственность на себя, я думаю торговые точки могли бы без опаски делиться с ним продуктами с истекающим сроком...
Если человек берет такую благородную миссию на себя. Он должен просчитать все риски и нюансы...
Оборудовать помещение, договориться с торговыми точками - подписать какой-то договор, что после получения продуктов с истекающим сроком (допустим неделя остается) - он начинает нести полную ответственность за этот продукт. Если бы он взял эту ответственность на себя, я думаю торговые точки могли бы без опаски делиться с ним продуктами с истекающим сроком...
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 16:32
Цитата:
Раздавать подачки в виде просрочек, это не благородная миссия, это как кормежка свиней той же просрочкой, это вывод, что перед тобой не человек, а животное и притом грязное..
И наши депутаты именно так и смотрят на тех, кто получает менее пяти тысяч ойро.
mks2703:
Если человек берет такую благородную миссию на себя. Он должен просчитать все риски и нюансы...
Если человек берет такую благородную миссию на себя. Он должен просчитать все риски и нюансы...
Раздавать подачки в виде просрочек, это не благородная миссия, это как кормежка свиней той же просрочкой, это вывод, что перед тобой не человек, а животное и притом грязное..
И наши депутаты именно так и смотрят на тех, кто получает менее пяти тысяч ойро.
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 17:35
Цитата:
Не слишком ли жёстко? Можете сами что-то замутить - купить свежие продукты и раздать бедным? Что-та я сильно сомневаюсь...
Это вы хорошо устроились в этой жизни, вам трудно понять других людей. У кого то маленькая зарплата, или большая семья, или квартиру снимает у такого рантье как вы и при этом тратит деньги не на айфоны, а на жизнь - сводит "концы с концами". Может тратит деньги на лечение...
У меня самого в конце 90-х была ситуация, когда все деньги уходили на погашение ссуды (спасибо начальнику) на лечение, и дома реально "жрать было нечего"...Бегал с одной работы на другую, весь в долгах. Я бы тогда не отказался от просрочки... Но, тогда её не было...
Конечно, лучше бы ввести "продовольственные талоны" как в Америке, но пока хоть так...
Цитата:
Кто вам мешает стать депутатом? У вас активная жизненная позиция, вы болеете за город - пробуйте. А я проголосую за вас...
111:
Раздавать подачки в виде просрочек, это не благородная миссия, это как кормежка свиней той же просрочкой, это вывод, что перед тобой не человек, а животное и притом грязное.. И наши депутаты именно так и смотрят на тех, кто получает менее пяти тысяч ойро.
Раздавать подачки в виде просрочек, это не благородная миссия, это как кормежка свиней той же просрочкой, это вывод, что перед тобой не человек, а животное и притом грязное.. И наши депутаты именно так и смотрят на тех, кто получает менее пяти тысяч ойро.
Не слишком ли жёстко? Можете сами что-то замутить - купить свежие продукты и раздать бедным? Что-та я сильно сомневаюсь...
Это вы хорошо устроились в этой жизни, вам трудно понять других людей. У кого то маленькая зарплата, или большая семья, или квартиру снимает у такого рантье как вы и при этом тратит деньги не на айфоны, а на жизнь - сводит "концы с концами". Может тратит деньги на лечение...
У меня самого в конце 90-х была ситуация, когда все деньги уходили на погашение ссуды (спасибо начальнику) на лечение, и дома реально "жрать было нечего"...Бегал с одной работы на другую, весь в долгах. Я бы тогда не отказался от просрочки... Но, тогда её не было...
Конечно, лучше бы ввести "продовольственные талоны" как в Америке, но пока хоть так...
Цитата:
111:
И наши депутаты именно так и смотрят на тех, кто получает менее пяти тысяч ойро.
И наши депутаты именно так и смотрят на тех, кто получает менее пяти тысяч ойро.
Кто вам мешает стать депутатом? У вас активная жизненная позиция, вы болеете за город - пробуйте. А я проголосую за вас...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14792
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 17:52
Цитата:
mks2703:Нет. В депутаты это Юджина, он активный, переживает за город. А Марикджана министром продовольствия и развитие коневодства) но только на испытательный срок, надо будет жеско контролировать поголовье)
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 18:07
Цитата:
А зачем вы ходите в такие маленькие магазинчики,я вообще туда не хожу, причём не только в продуктовые,но и в хозяйственные.
Мне удобно подойти взять в руки товар и самому выбрать то что я хочу.
mks2703:
Вот в таких маленьких магазинчиках, часто попадал на просрочку
Вот в таких маленьких магазинчиках, часто попадал на просрочку
А зачем вы ходите в такие маленькие магазинчики,я вообще туда не хожу, причём не только в продуктовые,но и в хозяйственные.
Мне удобно подойти взять в руки товар и самому выбрать то что я хочу.
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 18:12
Цитата:
А вот и нет товарищ с МКС считает по другому
Цитата:
Видимо товар непосредственно с цеха должен сразу поступить на полку супермаркета,а иначе я не могу понять как ещё могут даты совпадать.
Odin_iz_Teh:
Дата выпуска и срок годности ставит производитель, а на pluшке дата расфасовки.
Дата выпуска и срок годности ставит производитель, а на pluшке дата расфасовки.
А вот и нет товарищ с МКС считает по другому
Цитата:
mks2703:
Это всё понятно. Только даты должны совпадать.
Это всё понятно. Только даты должны совпадать.
Видимо товар непосредственно с цеха должен сразу поступить на полку супермаркета,а иначе я не могу понять как ещё могут даты совпадать.
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 18:23
Цитата:
А я и не хожу туда. Даже за сигаретами. Супермаркет работает до 23.00...
У меня такое впечатление, что вы не читаете текст оппонента...
Добринцофф:
А зачем вы ходите в такие маленькие магазинчики,я вообще туда не хожу, причём не только в продуктовые,но и в хозяйственные. Мне удобно подойти взять в руки товар и самому выбрать то что я хочу.
А зачем вы ходите в такие маленькие магазинчики,я вообще туда не хожу, причём не только в продуктовые,но и в хозяйственные. Мне удобно подойти взять в руки товар и самому выбрать то что я хочу.
А я и не хожу туда. Даже за сигаретами. Супермаркет работает до 23.00...
У меня такое впечатление, что вы не читаете текст оппонента...
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 18:28
Цитата:
У меня аналогичное.
mks2703:
У меня такое впечатление, что вы не читаете текст оппонента...
У меня такое впечатление, что вы не читаете текст оппонента...
У меня аналогичное.
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 18:35
Цитата:
Где я так написал? Это вам надо нормально текст читать...
Цитата:
ВЫ уже начали доставать меня. Где я написал про фасовку? Это вы приплели в разговор фасовку, чтобы как-то изменить тему...
Везде я писал о сроке годности, что он должен совпадать. Как у производителя, так и в наклейке супермаркета (где штрих-код). Кого интересует фасовка? Колбаса уже приходит практически вся упакованная в вакууме с завода (комбината), и там стоит дата выпуска (и сколько дней), а на некоторых еще и дата окончания годности. Епрст. Наклейка супермаркета должна дублировать заводскую дату годности, или срок выпуска, не иначе... Мне что фото сюда присобачить?
Что вы всё время пытаетесь переврать меня. Какие-то детские разводы...
Добринцофф:
А вот и нет товарищ с МКС считает по другому
А вот и нет товарищ с МКС считает по другому
Где я так написал? Это вам надо нормально текст читать...
Цитата:
Добринцофф:
Видимо товар непосредственно с цеха должен сразу поступить на полку супермаркета,а иначе я не могу понять как ещё могут даты совпадать.
Видимо товар непосредственно с цеха должен сразу поступить на полку супермаркета,а иначе я не могу понять как ещё могут даты совпадать.
ВЫ уже начали доставать меня. Где я написал про фасовку? Это вы приплели в разговор фасовку, чтобы как-то изменить тему...
Везде я писал о сроке годности, что он должен совпадать. Как у производителя, так и в наклейке супермаркета (где штрих-код). Кого интересует фасовка? Колбаса уже приходит практически вся упакованная в вакууме с завода (комбината), и там стоит дата выпуска (и сколько дней), а на некоторых еще и дата окончания годности. Епрст. Наклейка супермаркета должна дублировать заводскую дату годности, или срок выпуска, не иначе... Мне что фото сюда присобачить?
Что вы всё время пытаетесь переврать меня. Какие-то детские разводы...
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 18:39
Цитата:
Добринцофф:
Вы правы я в супермаркетах бываю очень редко,у меня всё своё есть.
Вы правы я в супермаркетах бываю очень редко,у меня всё своё есть.
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 18:40
Цитата:
Добринцофф:
А зачем вы ходите в такие маленькие магазинчики,я вообще туда не хожу, причём не только в продуктовые,но и в хозяйственные. Мне удобно подойти взять в руки товар и самому выбрать то что я хочу.
А зачем вы ходите в такие маленькие магазинчики,я вообще туда не хожу, причём не только в продуктовые,но и в хозяйственные. Мне удобно подойти взять в руки товар и самому выбрать то что я хочу.
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 18:41
Два разных человека. Один не ходит в супермаркеты. Другой не ходит в маленькие магазинчики...
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 18:42
Цитата:
Ты если не знаешь, то лучше помолчи.
Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем.
Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями.
Это для меня как стать опущенным..
mks2703:
Это вы хорошо устроились в этой жизни, вам трудно понять других людей. У
Это вы хорошо устроились в этой жизни, вам трудно понять других людей. У
Ты если не знаешь, то лучше помолчи.
Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем.
Но никогда в той жизни, не позволил бы себя кормить отработавшими свое помоями.
Это для меня как стать опущенным..
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 18:46
Цитата:
А зачем ему ходить, у него свой средний супермаркет, который жители Затобыловки очень хвалят, только там так понял со стояночкой проблемы, вся Затобыловка там обитает, мало места..
mks2703:
Два разных человека. Один не ходит в супермаркеты. Другой не ходит в маленькие магазинчики...
Два разных человека. Один не ходит в супермаркеты. Другой не ходит в маленькие магазинчики...
А зачем ему ходить, у него свой средний супермаркет, который жители Затобыловки очень хвалят, только там так понял со стояночкой проблемы, вся Затобыловка там обитает, мало места..
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