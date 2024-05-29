Отправлено: - 17:35

111:

Раздавать подачки в виде просрочек, это не благородная миссия, это как кормежка свиней той же просрочкой, это вывод, что перед тобой не человек, а животное и притом грязное.. И наши депутаты именно так и смотрят на тех, кто получает менее пяти тысяч ойро.

111:

И наши депутаты именно так и смотрят на тех, кто получает менее пяти тысяч ойро.

Цитата:Не слишком ли жёстко? Можете сами что-то замутить - купить свежие продукты и раздать бедным? Что-та я сильно сомневаюсь...Это вы хорошо устроились в этой жизни, вам трудно понять других людей. У кого то маленькая зарплата, или большая семья, или квартиру снимает у такого рантье как вы и при этом тратит деньги не на айфоны, а на жизнь - сводит "концы с концами". Может тратит деньги на лечение...У меня самого в конце 90-х была ситуация, когда все деньги уходили на погашение ссуды (спасибо начальнику) на лечение, и дома реально "жрать было нечего"...Бегал с одной работы на другую, весь в долгах. Я бы тогда не отказался от просрочки... Но, тогда её не было...Конечно, лучше бы ввести "продовольственные талоны" как в Америке, но пока хоть так...Цитата:Кто вам мешает стать депутатом? У вас активная жизненная позиция, вы болеете за город - пробуйте. А я проголосую за вас...