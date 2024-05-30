Отправлено: - 14:05

abaika95:

Такое ощущение что все комары из Челябинска к нам прилетели да ещё какие-то очень злые

Цитата:.....они так далеко не летают крылья отвалятся......скорее всего это Vit привёз он мотается туда,ночью стоял прицеп открыл а они за ночь налетели....диверсией попахивает