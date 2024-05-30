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≡ "Дети искусаны!" - Костанайцы жалуются на комаров. Чем им поможет аким?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49280
"Дети искусаны!" - Костанайцы жалуются на комаров. Чем им поможет аким?
Отправлено: 30.05.24 - 13:17
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С вопросом о том, как найти управу на этих насекомых, в редакцию «НГ» обратилась жительница Костаная-2. По словам читательницы, в Ikomek ей ответили, что в городе нет служб, которые травят комаров.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15936
Re: "Дети искусаны!" - Костанайцы жалуются на комаров....
Отправлено: 30.05.24 - 13:17
#1
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В Челябинске котрый стоит в лесу и на озёрах заказали на весь город очистку от комаров и клещей
И там тишина и спокойствие
В Костанае же вечером ходить не возможно
Такое ощущение что все комары из Челябинска к нам прилетели да ещё какие-то очень злые
Укусы от них на детях размером с тарелку
Не проходят неделю
У Костаная денег нет очистку произвести ?
Так заберите у управления спорта бюджет
Мне важнее чтобы комары детей не кусали чем чествование спортсменов бобслеистов))
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
775
"Дети искусаны!" - Костанайцы жалуются на комаров. Чем им поможет аким?
Отправлено: 30.05.24 - 13:23
#2
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Цитата:
У Костаная денег нет очистку произвести ?


Сейчас в приоритете - расходы на нафиг никому (кроме акимата) ненужные ПДП и генпланы. Какие нафиг комары?)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1285
Re: "Дети искусаны!" - Костанайцы жалуются на комаров....
Отправлено: 30.05.24 - 14:05
#3
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Цитата:
abaika95:
Такое ощущение что все комары из Челябинска к нам прилетели да ещё какие-то очень злые

.....они так далеко не летают крылья отвалятся...

...скорее всего это Vit привёз он мотается туда,ночью стоял прицеп открыл а они за ночь налетели....диверсией попахивает :lol: :lol: :lol:
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