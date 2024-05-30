Re: «Где работа акимата и отдела спорта Лисаковска?!» Почему...

Отправлено: - 13:10

Мне интересно человек спортом занимается ради акимата или ради себя?



Нет понятно спортики увидели большие бабки и сразу ныть начали а почему им не дали,как будто они не просто спортсмены а бюджетные госслужащие сидят и за премии воюют

Но вопрос в целом системный



Нахрена их вообще поощряют от акимата? Чтобы что? Ну дали грамоту,медальку из шоколадки, сфоткали и в какую-нибудь книгу выдающихся спортсменов внесли области

Молодцы,ваше хобби принесло такой результат что вы теперь знамениты в узком кругу почитателей вашего вида спорта,девочки будут за вами бегать

Честь и хвала



А бабки зачем?



Уйдут в другую область из страны уедут

И чё дальше?

Мне лично как-то от этого ни холодно ни жарко что Казахстан не будет представлен в азиатской лиге по Джиу джитсу или по ещё какой нибудь фигне региональной и которую нигде не показывают и никто не смотрит

Никого же не волнует что по чемпионату мира по вархаммер 40.тыс нет команды от Казахстана? Никого же не волнует что в чемпионате по контр страйк казахстанских команд почти нет а Костанайских темболее когда как эти чемпионаты смотрят миллионы народа.



Зачем мне это нытье что очередной спортик каратист уедет в Венгрию? Да ехай...

Никто не держит

Если ты занимался спортом(причем узконаправленным),тренировался и ехал представлять страну только для того чтобы тебе акимат 500 тыс дал то ты тупо работу себе такую нашел котрая не приносит обществу ничего существенного а бюджет при этом напрягает

Хватит кормить спортсменов, пусть продюсеров себе находят или рекламные контракты берут как на западе

А раз кока кола или Найк не видит в этих спортсменах ничего интересного чтобы спонсировать их то зачем это государству?



Очередная коррупционная яма где свой своему отстёгивает

Пора прекращать!