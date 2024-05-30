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≡ «Где работа акимата и отдела спорта Лисаковска?!» Почему призёров Азиады и чемпиона мира не отметили в полной мере в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49280
«Где работа акимата и отдела спорта Лисаковска?!» Почему призёров Азиады и чемпиона мира не отметили в полной мере в Костанайской области
Отправлено: 30.05.24 - 13:10
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В ноябре 2023 года во время визита в Костанай министра спорта РК Ерлана МАРЖИКПАЕВА на встрече с населением его спросили о незамеченных призёрах Азиатских игр по джиу-джитсу Алдияре Серике и Мансуре Хабибулле. Оба спортсмена в итоге были номинированы на церемонии награждения в мае 2024 года.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15936
Re: «Где работа акимата и отдела спорта Лисаковска?!» Почему...
Отправлено: 30.05.24 - 13:10
#1
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Мне интересно человек спортом занимается ради акимата или ради себя?

Нет понятно спортики увидели большие бабки и сразу ныть начали а почему им не дали,как будто они не просто спортсмены а бюджетные госслужащие сидят и за премии воюют
Но вопрос в целом системный

Нахрена их вообще поощряют от акимата? Чтобы что? Ну дали грамоту,медальку из шоколадки, сфоткали и в какую-нибудь книгу выдающихся спортсменов внесли области
Молодцы,ваше хобби принесло такой результат что вы теперь знамениты в узком кругу почитателей вашего вида спорта,девочки будут за вами бегать
Честь и хвала

А бабки зачем?

Уйдут в другую область из страны уедут
И чё дальше?
Мне лично как-то от этого ни холодно ни жарко что Казахстан не будет представлен в азиатской лиге по Джиу джитсу или по ещё какой нибудь фигне региональной и которую нигде не показывают и никто не смотрит
Никого же не волнует что по чемпионату мира по вархаммер 40.тыс нет команды от Казахстана? Никого же не волнует что в чемпионате по контр страйк казахстанских команд почти нет а Костанайских темболее когда как эти чемпионаты смотрят миллионы народа.

Зачем мне это нытье что очередной спортик каратист уедет в Венгрию? Да ехай...
Никто не держит
Если ты занимался спортом(причем узконаправленным),тренировался и ехал представлять страну только для того чтобы тебе акимат 500 тыс дал то ты тупо работу себе такую нашел котрая не приносит обществу ничего существенного а бюджет при этом напрягает
Хватит кормить спортсменов, пусть продюсеров себе находят или рекламные контракты берут как на западе
А раз кока кола или Найк не видит в этих спортсменах ничего интересного чтобы спонсировать их то зачем это государству?

Очередная коррупционная яма где свой своему отстёгивает
Пора прекращать!
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