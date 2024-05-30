«Нужны очень большие деньги» - Почему у Костаная нет своего детского лагеря отдыха и появится ли он?

Отправлено: - 12:37

А уже последние сезоны, нам по 14 и 15 лет было, нашу дружную компашку пионер-вожатые пригласили к себе домой в Кустанае на чай. Эх, вернутся бы туда. У кого есть машина времени?