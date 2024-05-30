НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Нужны очень большие деньги» - Почему у Костаная нет своего детского лагеря отдыха и появится ли он?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49280
«Нужны очень большие деньги» - Почему у Костаная нет своего детского лагеря отдыха и появится ли он?
Отправлено: 30.05.24 - 11:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанайской области будут работать 11 детских оздоровительных лагерей. Причем лагерь в Аулиекольском районе откроется на месте пострадавшего при пожаре. Об этом сообщили 29 мая на брифинге в РСК.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1376
Re: «Нужны очень большие деньги» - Почему у Костаная нет своего...
Отправлено: 30.05.24 - 11:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделать можно всё. Было бы желание.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14791
Re: «Нужны очень большие деньги» - Почему у Костаная нет своего...
Отправлено: 30.05.24 - 12:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 лет подрят. Это лучшие года в моей жизни. От звонка до звонка, пионер-лагерь Орленок. Имею почетную грамоту.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14791
«Нужны очень большие деньги» - Почему у Костаная нет своего детского лагеря отдыха и появится ли он?
Отправлено: 30.05.24 - 12:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А уже последние сезоны, нам по 14 и 15 лет было, нашу дружную компашку пионер-вожатые пригласили к себе домой в Кустанае на чай. Эх, вернутся бы туда. У кого есть машина времени?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1285
Re: «Нужны очень большие деньги» - Почему у Костаная нет своего...
Отправлено: 30.05.24 - 14:13
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....и возрадить трудовые лагеря как было у нас,приучать лоботрясов к труду...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS