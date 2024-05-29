Отправлено: - 20:33

mks2703:

Сами в супермаркет только "по праздникам" ходите, а в основном только у себя отовариваетесь...

mks2703:

Вот опять вы лезете со своей "правдой"

mks2703:

Раньше это легко проверялось, берешь липкую наклейку супермаркета с ценой и датой, и аккуратно отдираешь не до конца, под ней обычно заводская дата, такое и на колбасе встречалось и на сыре...

Цитата:Вы правы я в супермаркетах бываю очень редко,у меня всё своё есть.Цитата:Ну уж вас то точно не буду спрашивать куда мне лезть.Цитата:Для особо упоротых объясняю,весь товар должен пройти через систему автоматизации магазина,поэтому клеется так называемая "Плюшка" с штрихкодом супермаркета,и то что под ней имеется заводская дата вовсе не означает, что товар просроченный.