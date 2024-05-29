НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49276
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 10:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности. Но в Казахстане эта практика не прижилась. Общественники просят принять закон, регулирующий фудшеринг
Читать новость

Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
157
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 17:53
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас это работать не будет, там не одну статью закона о защите прав потребителей надо переписать. Да и менталитет у нас не тот :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23263
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 18:14
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности.

Без доказательств - это брехня, а вся статья строится на этой фразе. Нечего обсуждать.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3187
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 19:23
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Без доказательств - это брехня

Совершенно верно! Про весь мир не скажу, но В Германии есть такие такие магазины, Tafel вроде называются, только с просрочкой или с подходящим сроком действия, там мало чего общего. Это больше пожертвования от населения или средних предпринимателей, которые в виду небольших изъянов не могут продать товар, но зато экономят на налогах при этом. А так в супермаркетах, просто есть или отдельные полки или даже целые отделы, для продажи товара с 1-3 дней сроком годности. Потом это просто выбрасывается. Есть те некоторые, которые выгребают это из контейнеров для личного потребления. Но по закону, это тоже является кражей и также наказуемо как воровство.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9888
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 20:33
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Сами в супермаркет только "по праздникам" ходите, а в основном только у себя отовариваетесь...

Вы правы я в супермаркетах бываю очень редко,у меня всё своё есть.
Цитата:
mks2703:
Вот опять вы лезете со своей "правдой"

Ну уж вас то точно не буду спрашивать куда мне лезть.
Цитата:
mks2703:
Раньше это легко проверялось, берешь липкую наклейку супермаркета с ценой и датой, и аккуратно отдираешь не до конца, под ней обычно заводская дата, такое и на колбасе встречалось и на сыре...

Для особо упоротых объясняю,весь товар должен пройти через систему автоматизации магазина,поэтому клеется так называемая "Плюшка" с штрихкодом супермаркета,и то что под ней имеется заводская дата вовсе не означает, что товар просроченный.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9888
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 20:35
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Продавщица сказала, что за просрочкой со сниженной ценой, у неё прям очередь..

А вы я смотрю большой специалист по просрочке и злачным местам где можно её купить. :lol:
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1278
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 23:45
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Совершенно верно! Про весь мир не скажу, но В Германии есть такие такие магазины, Tafel вроде называются, только с просрочкой или с подходящим сроком действия,

......у нас он называется D cent в ратхаузе получаешь талончик и закупаешься,правда талончики дают только социальщикам и семьям с неполным доходом...
....а чтобы альди или лидл раздовал продукты или какие другие торговые сети то это из мира фантастики....
...близкие родственники работают в продуктовых не разу не слыхал что кто то продукты раздаёт...

.....правильно всё это брехня в начале года статью читал в немецкой прессе сейчас не помню сколько тысячь тон продуктов выкидывают в год но это факт никто не кому не раздаёт....
....это капитализм... лучше выкинет чем отдаст кто потом покупать будет если раздавать...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23263
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 23:58
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.правильно всё это брехня

Разнесли статью. :lol: расходимся :-)
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
584
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 00:07
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
клеется так называемая "Плюшка" с штрихкодом супермаркета,и то что под ней имеется заводская дата вовсе не означает, что товар просроченный.


Это всё понятно. Только даты должны совпадать. Наклеивание своей "плюшки" со своей датой, не продлевает срок годности. Теперь доходчиво? Или вы считаете по-другому?

Цитата:
Добринцофф:
А вы я смотрю большой специалист по просрочке и злачным местам где можно её купить. :lol:


Ну взял один раз (на зеленом - белорусский отдел - злачное место) и бухаю раз в неделю (немного - годы не те)... А вы, я смотрю, близко к сердцу принимаете, гордыня надо полагать или самомнение? )))
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9888
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 01:09
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Это всё понятно. Только даты должны совпадать. Наклеивание своей "плюшки" со своей датой, не продлевает срок годности. Теперь доходчиво? Или вы считаете по-другому?

Конечно по другому ,даты необязательно должны совпадать,или вы считаете, что например колбасу сделали в Беллоруссии и в этот же день она появится на прилавке в Кустанае?
Срок годности не должен выйти,а дата может быть разной.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS