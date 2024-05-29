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Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49276
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 10:54
Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности. Но в Казахстане эта практика не прижилась. Общественники просят принять закон, регулирующий фудшеринг
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 157
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 17:53
У нас это работать не будет, там не одну статью закона о защите прав потребителей надо переписать. Да и менталитет у нас не тот
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 18:14
Цитата:
Без доказательств - это брехня, а вся статья строится на этой фразе. Нечего обсуждать.
Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности.
Без доказательств - это брехня, а вся статья строится на этой фразе. Нечего обсуждать.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3187
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 19:23
Цитата:
Совершенно верно! Про весь мир не скажу, но В Германии есть такие такие магазины, Tafel вроде называются, только с просрочкой или с подходящим сроком действия, там мало чего общего. Это больше пожертвования от населения или средних предпринимателей, которые в виду небольших изъянов не могут продать товар, но зато экономят на налогах при этом. А так в супермаркетах, просто есть или отдельные полки или даже целые отделы, для продажи товара с 1-3 дней сроком годности. Потом это просто выбрасывается. Есть те некоторые, которые выгребают это из контейнеров для личного потребления. Но по закону, это тоже является кражей и также наказуемо как воровство.
maxsaf:
Без доказательств - это брехня
Без доказательств - это брехня
Совершенно верно! Про весь мир не скажу, но В Германии есть такие такие магазины, Tafel вроде называются, только с просрочкой или с подходящим сроком действия, там мало чего общего. Это больше пожертвования от населения или средних предпринимателей, которые в виду небольших изъянов не могут продать товар, но зато экономят на налогах при этом. А так в супермаркетах, просто есть или отдельные полки или даже целые отделы, для продажи товара с 1-3 дней сроком годности. Потом это просто выбрасывается. Есть те некоторые, которые выгребают это из контейнеров для личного потребления. Но по закону, это тоже является кражей и также наказуемо как воровство.
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 20:33
Цитата:
Вы правы я в супермаркетах бываю очень редко,у меня всё своё есть.
Цитата:
Ну уж вас то точно не буду спрашивать куда мне лезть.
Цитата:
Для особо упоротых объясняю,весь товар должен пройти через систему автоматизации магазина,поэтому клеется так называемая "Плюшка" с штрихкодом супермаркета,и то что под ней имеется заводская дата вовсе не означает, что товар просроченный.
mks2703:
Сами в супермаркет только "по праздникам" ходите, а в основном только у себя отовариваетесь...
Сами в супермаркет только "по праздникам" ходите, а в основном только у себя отовариваетесь...
Вы правы я в супермаркетах бываю очень редко,у меня всё своё есть.
Цитата:
mks2703:
Вот опять вы лезете со своей "правдой"
Вот опять вы лезете со своей "правдой"
Ну уж вас то точно не буду спрашивать куда мне лезть.
Цитата:
mks2703:
Раньше это легко проверялось, берешь липкую наклейку супермаркета с ценой и датой, и аккуратно отдираешь не до конца, под ней обычно заводская дата, такое и на колбасе встречалось и на сыре...
Раньше это легко проверялось, берешь липкую наклейку супермаркета с ценой и датой, и аккуратно отдираешь не до конца, под ней обычно заводская дата, такое и на колбасе встречалось и на сыре...
Для особо упоротых объясняю,весь товар должен пройти через систему автоматизации магазина,поэтому клеется так называемая "Плюшка" с штрихкодом супермаркета,и то что под ней имеется заводская дата вовсе не означает, что товар просроченный.
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 20:35
Цитата:
А вы я смотрю большой специалист по просрочке и злачным местам где можно её купить.
mks2703:
Продавщица сказала, что за просрочкой со сниженной ценой, у неё прям очередь..
Продавщица сказала, что за просрочкой со сниженной ценой, у неё прям очередь..
А вы я смотрю большой специалист по просрочке и злачным местам где можно её купить.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1278
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 23:45
Цитата:
......у нас он называется D cent в ратхаузе получаешь талончик и закупаешься,правда талончики дают только социальщикам и семьям с неполным доходом...
....а чтобы альди или лидл раздовал продукты или какие другие торговые сети то это из мира фантастики....
...близкие родственники работают в продуктовых не разу не слыхал что кто то продукты раздаёт...
.....правильно всё это брехня в начале года статью читал в немецкой прессе сейчас не помню сколько тысячь тон продуктов выкидывают в год но это факт никто не кому не раздаёт....
....это капитализм... лучше выкинет чем отдаст кто потом покупать будет если раздавать...
Эл-починно:
Совершенно верно! Про весь мир не скажу, но В Германии есть такие такие магазины, Tafel вроде называются, только с просрочкой или с подходящим сроком действия,
Совершенно верно! Про весь мир не скажу, но В Германии есть такие такие магазины, Tafel вроде называются, только с просрочкой или с подходящим сроком действия,
......у нас он называется D cent в ратхаузе получаешь талончик и закупаешься,правда талончики дают только социальщикам и семьям с неполным доходом...
....а чтобы альди или лидл раздовал продукты или какие другие торговые сети то это из мира фантастики....
...близкие родственники работают в продуктовых не разу не слыхал что кто то продукты раздаёт...
.....правильно всё это брехня в начале года статью читал в немецкой прессе сейчас не помню сколько тысячь тон продуктов выкидывают в год но это факт никто не кому не раздаёт....
....это капитализм... лучше выкинет чем отдаст кто потом покупать будет если раздавать...
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 23:58
Цитата:
Разнесли статью. расходимся
родом из Шанхая2022:
.правильно всё это брехня
.правильно всё это брехня
Разнесли статью. расходимся
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 584
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 30.05.24 - 00:07
Цитата:
Это всё понятно. Только даты должны совпадать. Наклеивание своей "плюшки" со своей датой, не продлевает срок годности. Теперь доходчиво? Или вы считаете по-другому?
Цитата:
Ну взял один раз (на зеленом - белорусский отдел - злачное место) и бухаю раз в неделю (немного - годы не те)... А вы, я смотрю, близко к сердцу принимаете, гордыня надо полагать или самомнение? )))
Добринцофф:
клеется так называемая "Плюшка" с штрихкодом супермаркета,и то что под ней имеется заводская дата вовсе не означает, что товар просроченный.
клеется так называемая "Плюшка" с штрихкодом супермаркета,и то что под ней имеется заводская дата вовсе не означает, что товар просроченный.
Это всё понятно. Только даты должны совпадать. Наклеивание своей "плюшки" со своей датой, не продлевает срок годности. Теперь доходчиво? Или вы считаете по-другому?
Цитата:
Добринцофф:
А вы я смотрю большой специалист по просрочке и злачным местам где можно её купить.
А вы я смотрю большой специалист по просрочке и злачным местам где можно её купить.
Ну взял один раз (на зеленом - белорусский отдел - злачное место) и бухаю раз в неделю (немного - годы не те)... А вы, я смотрю, близко к сердцу принимаете, гордыня надо полагать или самомнение? )))
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 30.05.24 - 01:09
Цитата:
Конечно по другому ,даты необязательно должны совпадать,или вы считаете, что например колбасу сделали в Беллоруссии и в этот же день она появится на прилавке в Кустанае?
Срок годности не должен выйти,а дата может быть разной.
mks2703:
Это всё понятно. Только даты должны совпадать. Наклеивание своей "плюшки" со своей датой, не продлевает срок годности. Теперь доходчиво? Или вы считаете по-другому?
Это всё понятно. Только даты должны совпадать. Наклеивание своей "плюшки" со своей датой, не продлевает срок годности. Теперь доходчиво? Или вы считаете по-другому?
Конечно по другому ,даты необязательно должны совпадать,или вы считаете, что например колбасу сделали в Беллоруссии и в этот же день она появится на прилавке в Кустанае?
Срок годности не должен выйти,а дата может быть разной.
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