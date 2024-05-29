Отправлено: - 19:23

maxsaf:

Без доказательств - это брехня

Цитата:Совершенно верно! Про весь мир не скажу, но В Германии есть такие такие магазины, Tafel вроде называются, только с просрочкой или с подходящим сроком действия, там мало чего общего. Это больше пожертвования от населения или средних предпринимателей, которые в виду небольших изъянов не могут продать товар, но зато экономят на налогах при этом. А так в супермаркетах, просто есть или отдельные полки или даже целые отделы, для продажи товара с 1-3 дней сроком годности. Потом это просто выбрасывается. Есть те некоторые, которые выгребают это из контейнеров для личного потребления. Но по закону, это тоже является кражей и также наказуемо как воровство.