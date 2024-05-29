Отправлено: - 18:12

Если вы любите, когда в саду или на даче вас окружает аккуратный, ровно подстриженный газон, то вам точно не обойтись без хорошей газонокосилки. Тем более что в наше время они уже давно перестали быть экзотикой и доступны по вполне демократичным ценам.