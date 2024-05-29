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≡ Готовимся к лету заранее: как выбрать газонокосилку для дачи и сада
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49276
Готовимся к лету заранее: как выбрать газонокосилку для дачи и сада
Отправлено: 29.05.24 - 18:12
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Если вы любите, когда в саду или на даче вас окружает аккуратный, ровно подстриженный газон, то вам точно не обойтись без хорошей газонокосилки. Тем более что в наше время они уже давно перестали быть экзотикой и доступны по вполне демократичным ценам.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23262
Re: Готовимся к лету заранее: как выбрать газонокосилку для дачи...
Отправлено: 29.05.24 - 18:12
#1
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Цитата:
Главная проблема при выборе подобного инструмента в том, что на рынке представлено огромное число всевозможных моделей газонокосилок

Но акимат упорно выгоняет людей косить газон с триммерами вместо газонокосилок :lol:
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