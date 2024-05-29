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Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
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