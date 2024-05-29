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Марат Тусупов много лет занимается благотворительностью от мечети. Общественники собирают продуктовые наборы для незащищённых слоёв населения. Во многих странах магазины бесплатно отдают бедным продукты, у которых скоро истечёт срок годности

Цитата:Чёт не понялЭтот общественник закупает продукты от лица мечети с истечекшим сроком годности что-ли? Что они так топотит то за этот фудшерингСупермаркеты естественно правыОтдавать продукты которым неделя осталась это брать ответственность на себяПричем юридически при покупке этого товара нет никаких проблем у супермаркетаТы сам видел срок годности и сам купил твои проблемыНо отдавать бесплатно на благотворительность сразу может возникнуть проблема того что конкуренты супермаркетов начнут пользоваться этим