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≡ Число домов, где не будет горячей воды до сентября, увеличилось в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49275
Число домов, где не будет горячей воды до сентября, увеличилось в Костанае
Отправлено: 29.05.24 - 16:39
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Если раньше ГКП "КТЭК" сообщал лишь о 34 многоэтажных жилых домах, то теперь их число увеличилось до 86. Причина затяжного отключения - капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Карбышева.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1312
Re: Число домов, где не будет горячей воды до сентября,...
Отправлено: 29.05.24 - 16:39
#1
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ушатали трассу своими "ремонтами" с повышенным давлением, теперь извиняются
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