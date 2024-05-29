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Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49275
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 10:54
Во всём мире предприниматели отдают бедным продукты, у которых скоро закончится срок годности. Но в Казахстане эта практика не прижилась. Общественники просят принять закон, регулирующий фудшеринг
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15933
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 10:54
Цитата:
Чёт не понял
Этот общественник закупает продукты от лица мечети с истечекшим сроком годности что-ли? Что они так топотит то за этот фудшеринг
Супермаркеты естественно правы
Отдавать продукты которым неделя осталась это брать ответственность на себя
Причем юридически при покупке этого товара нет никаких проблем у супермаркета
Ты сам видел срок годности и сам купил твои проблемы
Но отдавать бесплатно на благотворительность сразу может возникнуть проблема того что конкуренты супермаркетов начнут пользоваться этим
Марат Тусупов много лет занимается благотворительностью от мечети. Общественники собирают продуктовые наборы для незащищённых слоёв населения. Во многих странах магазины бесплатно отдают бедным продукты, у которых скоро истечёт срок годности
Чёт не понял
Этот общественник закупает продукты от лица мечети с истечекшим сроком годности что-ли? Что они так топотит то за этот фудшеринг
Супермаркеты естественно правы
Отдавать продукты которым неделя осталась это брать ответственность на себя
Причем юридически при покупке этого товара нет никаких проблем у супермаркета
Ты сам видел срок годности и сам купил твои проблемы
Но отдавать бесплатно на благотворительность сразу может возникнуть проблема того что конкуренты супермаркетов начнут пользоваться этим
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6899
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 11:03
У меня в магазине был отдел просрочки,цена ниже закупа,люди в очереди стояли,говорили, мол кошкам-собакам, хотя возможно сами ели. Вся молочка,овощи,фрукты и колбасные менялись на свежее, консервы и соки шли на бутерброды алконавтам на закусь и запить,
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 12:17
Этот недодепутат хочет травить казахстанцев плесенью, только потому, что на них нет денег, помогать им самому жирующему от нефти и газа государству?
Чтобы избавиться от всех бедных, то есть тех, кто получает меньше 5ти тысяч ойро?
То есть это не люди получается, а какой то скот?
Чтобы избавиться от всех бедных, то есть тех, кто получает меньше 5ти тысяч ойро?
То есть это не люди получается, а какой то скот?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1375
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 12:38
Где-то в марте-апреле... точно не помню... Стою на кассе в "Меркурии"...
Подходит женщина и начинает раздавать всем стаканчики йогурта.
Я не хотел брать, но мне буквально положили в пакет.
Дома посмотрел срок - оставался один день.
Я выкинул. А кто-то, возможно, съел. Дай Бог - не траванулся никто.
Это как?
Подходит женщина и начинает раздавать всем стаканчики йогурта.
Я не хотел брать, но мне буквально положили в пакет.
Дома посмотрел срок - оставался один день.
Я выкинул. А кто-то, возможно, съел. Дай Бог - не траванулся никто.
Это как?
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 13:15
Не че страшного. Драгон всегда в гдр берет просрочку. И не че, жив здоров и в рассвете сил. Ещё зажигает с форумными девчонками)
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 13:20
Шведы ваще любят протухшую селёдку. Это у них деликатес)
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 14:27
Цитата:
Особо то не стоит переживать. Обычно производитель ставит дату с запасом, так по ГОСТу положено предохраняться.
День туда сюда никак практически не влияет, если только вкусовые качества немного изменятся.
Надо смотреть по каждому продукту насколько можно допускать просрочку. Если еще нормально хранилась - то норм. Если просрочка и хранилась неправильно, тогда лучше не рисковать...
Skeptic:
Дома посмотрел срок - оставался один день. Я выкинул. А кто-то, возможно, съел. Дай Бог - не траванулся никто. Это как?
Дома посмотрел срок - оставался один день. Я выкинул. А кто-то, возможно, съел. Дай Бог - не траванулся никто. Это как?
Особо то не стоит переживать. Обычно производитель ставит дату с запасом, так по ГОСТу положено предохраняться.
День туда сюда никак практически не влияет, если только вкусовые качества немного изменятся.
Надо смотреть по каждому продукту насколько можно допускать просрочку. Если еще нормально хранилась - то норм. Если просрочка и хранилась неправильно, тогда лучше не рисковать...
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 14:34
Я брал просроченную на пару дней белорусскую колбасу (не дешевую) - она со скидкой продается. Ничего нормально. Тем более она в холодильнике лежит. Просто до этого, в прошлом месяце, брал её по 4 штуки с чем-то за кг. А на днях зашел, такую же взять - уже просрочка, но по 3 штуки. Не удержался взял - нормально...
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 14:37
Раньше супермаркеты переклеивали дату. Сейчас уже такого нет. По крайней мере я не встречал.
Знакомая из супермаркета говорила, что их заставляли брать уже подходившие к сроку продукты...
Знакомая из супермаркета говорила, что их заставляли брать уже подходившие к сроку продукты...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9885
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 15:10
Цитата:
Супермаркету оно нафик не надо даты переклеивать,весь просроченный товар возвращается поставщику,а что они с ним делают никто не знает.Возможно перебьют дату и будут дальше продавать.
mks2703:
Раньше супермаркеты переклеивали дату. Сейчас уже такого нет. По крайней мере я не встречал.
Раньше супермаркеты переклеивали дату. Сейчас уже такого нет. По крайней мере я не встречал.
Супермаркету оно нафик не надо даты переклеивать,весь просроченный товар возвращается поставщику,а что они с ним делают никто не знает.Возможно перебьют дату и будут дальше продавать.
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 16:54
Цитата:
Ты не сравнивай свой желудок и например чужой или децкий, да и палочки всякие отбирают слабый организм или не вакцинированный.
mks2703:
Я брал просроченную на пару дней белорусскую колбасу (не дешевую) - она со скидкой продается
Я брал просроченную на пару дней белорусскую колбасу (не дешевую) - она со скидкой продается
Ты не сравнивай свой желудок и например чужой или децкий, да и палочки всякие отбирают слабый организм или не вакцинированный.
Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать продукты, чем раздавать нуждающимся
Отправлено: 29.05.24 - 16:58
Цитата:
Супермаркеты да, переклеивают потихоньку, на тот же сыр, который я с плесенью брал или рыбу, которая тухнет уже в пакетике.
Сам как то в 90х, разовые работы когда делал, напротив автовокзала огромные холодные склады, там мы майонезу, он такой в пластиковых баночках был, и там десятки тонн было его, я там затирал даты растворителем снизу, кто то ставил новые уже.
Потом сбежал от туда, там летом было холодно.
mks2703:
Раньше супермаркеты переклеивали дату
Раньше супермаркеты переклеивали дату
Супермаркеты да, переклеивают потихоньку, на тот же сыр, который я с плесенью брал или рыбу, которая тухнет уже в пакетике.
Сам как то в 90х, разовые работы когда делал, напротив автовокзала огромные холодные склады, там мы майонезу, он такой в пластиковых баночках был, и там десятки тонн было его, я там затирал даты растворителем снизу, кто то ставил новые уже.
Потом сбежал от туда, там летом было холодно.
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 17:32
Цитата:
Вот опять вы лезете со своей "правдой". Если у вас магазинчик на хуторе близ Костаная, то это не значит, что вы большой специалист по всем торговым сетям. Сами в супермаркет только "по праздникам" ходите, а в основном только у себя отовариваетесь...
Раньше это легко проверялось, берешь липкую наклейку супермаркета с ценой и датой, и аккуратно отдираешь не до конца, под ней обычно заводская дата, такое и на колбасе встречалось и на сыре...
Добринцофф:
Супермаркету оно нафик не надо даты переклеивать,весь просроченный товар возвращается поставщику,а что они с ним делают никто не знает.Возможно перебьют дату и будут дальше продавать.
Супермаркету оно нафик не надо даты переклеивать,весь просроченный товар возвращается поставщику,а что они с ним делают никто не знает.Возможно перебьют дату и будут дальше продавать.
Вот опять вы лезете со своей "правдой". Если у вас магазинчик на хуторе близ Костаная, то это не значит, что вы большой специалист по всем торговым сетям. Сами в супермаркет только "по праздникам" ходите, а в основном только у себя отовариваетесь...
Раньше это легко проверялось, берешь липкую наклейку супермаркета с ценой и датой, и аккуратно отдираешь не до конца, под ней обычно заводская дата, такое и на колбасе встречалось и на сыре...
Re: Почему супермаркетам в Казахстане выгоднее выбрасывать...
Отправлено: 29.05.24 - 17:38
Цитата:
Продавщица сказала, что за просрочкой со сниженной ценой, у неё прям очередь... Глаза такие честные, пречестные - уболтала. Ну оно того стоило, все таки белорусский сервелат - отличная вещь. У нас с ним по вкусу и качеству может только одна колбаса сравниться, район забыл...Надо как нить в тот магаз сходить воскрешить в памяти...
111:
Ты не сравнивай свой желудок и например чужой или децкий, да и палочки всякие отбирают слабый организм или не вакцинированный.
Ты не сравнивай свой желудок и например чужой или децкий, да и палочки всякие отбирают слабый организм или не вакцинированный.
Продавщица сказала, что за просрочкой со сниженной ценой, у неё прям очередь... Глаза такие честные, пречестные - уболтала. Ну оно того стоило, все таки белорусский сервелат - отличная вещь. У нас с ним по вкусу и качеству может только одна колбаса сравниться, район забыл...Надо как нить в тот магаз сходить воскрешить в памяти...
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