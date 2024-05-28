Отправлено: - 22:19

saba:

Там много чего было, дизельный завод был раем для мародеров, помню заехали за поршневой группой, у входа лежит болванка из нержавейки тонн на пять, уже знаю для чего она была завезена, ни охранника никого, поднять мы её не смогли, когда потом приехали оформив официально, увы ее уже не было,а мы дураки с краном приперлись

Цитата:.....воровство большой грех как измена и убийство,всевышнего благодари что отвёл тебя от греха этого.......несчастный этот дизельный там в лихие 90е только ленивый не воровал,а всё было куплено союзом и не за малые деньжища...